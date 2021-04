കോഴിക്കോട്∙ കാലടി സർവകലാശാലയിൽ എം.ബി.രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ നിനിത കണിച്ചേരിയുടെ നിയമനം, കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ എ.എൻ.ഷംസീറിന്റെ ഭാര്യ ഷഹലയുടെ നിയമന നീക്കം, കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിലെ അസി.പ്രഫസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സംവരണ റോസ്റ്റർ അട്ടിമറി... അടുത്തിടെ സർവകലാശാലകളിലെ നിരവധി തീരുമാനങ്ങളാണ് വിവാദമായത്. ആ വാർത്തകളിലെല്ലാം ഒപ്പം കേൾക്കുന്ന പേരാണ് ‘സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപയിൻ കമ്മിറ്റി’. ഇവർ പുറത്തു വിടുന്ന വിവരങ്ങൾ അക്കാദമിക സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, നീതിപീഠങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ എത്തുന്നു, സർവകലാശാലകൾക്കു മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നു.

വഴിവിട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽനിന്നു സർവകലാശാലകൾക്കു പിൻമാറേണ്ടി വരുന്നു... സർവകലാശാലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന ഏതാണ്? എന്താണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം? കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ ഇവർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെന്താണ്? ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളുംകൊണ്ട് അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളിലേക്ക് സുതാര്യതയുടെ ഇത്തിരിവെട്ടം കൊണ്ടു വരുന്ന ജനാലയുടെ പേരാണ് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപയിൻ കമ്മിറ്റിയെന്നു സെക്രട്ടറി എം.ഷാജർഖാൻ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിലുകളിലേക്ക്...



ഇടിമുറികളുടെ കലാലയങ്ങൾ



2018ൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിലാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ തുടക്കം. അന്ന് എസ്എഫ്ഐയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നു കോളജിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാണു രംഗത്തു വരുന്നത്. കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിൽ എന്താണു സംഭവിക്കുന്നത് എന്നു പഠിക്കാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചു. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് പി.കെ.ഷംസുദ്ദീൻ കമ്മിഷൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കലാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചു മനസിലാക്കിയത്.

കേരളത്തിലെ പല കോളജുകളിലും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ ‘ഇടിമുറികൾ’ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽ മാത്രമല്ല, തിരുവനന്തപുരം ഗവ.ആർട്സ് കോളജിലും എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിലും കോഴിക്കോട് മടപ്പള്ളി കോളജിലുമൊക്കെ ഇടിമുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ കമ്മിഷനു മൊഴി നൽകി. അക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകർ, യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്കു പരീക്ഷ പേപ്പറുകൾ ചോർത്തിക്കൊടുക്കുക, എതിർസംഘടനകളെ കയ്യൂക്കു കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കൽ, ശോചനീയമായ അക്കാദമിക രംഗം... അങ്ങനെ പലതും ആ റിപ്പോർട്ട് വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടു വന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപയിൻ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനം വിപുലമാക്കിയത്.

എസ്‍യുസിഐ നേതാവ് എം.ഷാജർഖാനും കേരള സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗം ആർ.എസ്.ശശികുമാറും ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ടത്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. മിക്ക സർവകലാശാലകളിലെയും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ചിലർ രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും. രാഷ്ട്രീയം കാരണം തുറന്നു പറയാൻ കഴിയാത്ത പല വിവരങ്ങളും പലരും സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കു കൈമാറുന്നു. അതുവഴി പൊതുസമൂഹത്തിലെത്തുന്നു. വരുംകാലത്ത് കൂടുതൽ പേർ രഹസ്യമായെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും.

പെരുകുന്ന ബന്ധുനിയമനങ്ങൾ

വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളേക്കാൾ സർവകലാശാല തീരുമാനങ്ങളിലെ പൊതു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിന്റെ മാർക്ക്ദാനം, എം.ജി.യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാർക്ക്ദാനം, എം.ബി.രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ നിനിത കണിച്ചേരിയുടെ നിയമനം, എ.എൻ.ഷംസീറിന്റെ ഭാര്യയുടെ നിയമനം, പി.കെ.ബിജുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ നിയമനം തുടങ്ങി കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ, എംജി, കാർഷിക സർവകലാശാല തുടങ്ങി എല്ലായിടങ്ങളിലെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൽബിഎസിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം, കാലിക്കറ്റിലെ താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയിലെ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ, തുടങ്ങി നിരവധി സംഭവങ്ങൾ കമ്മിറ്റി പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നു.

കെ.ടി.ജലീല്‍

മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിനെതിരെ മാത്രം ഒൻപതു പരാതിയാണ് നൽകിയത്. സർവകലാശാലകളിലെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമൊക്കെ ലംഘിച്ച് മന്ത്രി പരസ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടും ആരും ചോദിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു തുമ്പ സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളജിലെ ലാറ്റിൻഭാഷ അധ്യാപകനും പ്രിൻസിപ്പലുമായ ദാസപ്പനെ ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകനായി മാറ്റി നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം. മന്ത്രിയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മകൾക്ക് കോമേഴ്സ് അധ്യാപികയായി നിയമനം നൽകിയതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായിരുന്നു ആ നീക്കം. സുപ്രീംകോടതി വിധി കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സർവകലാശാല തള്ളിക്കളഞ്ഞ അപേക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രി സമ്മർദം ചെലുത്തി. ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നു തീരുമാനം റദ്ദാക്കി.



പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് തലശ്ശേരി എംഎൽഎ എ.എൻ.ഷംസീറിന്റെ ഭാര്യ ഷഹലയെ നിയമിക്കാൻ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഇടപെടൽ നടത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഭരണം മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുൻപുതന്നെ നിയമന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. സർവകലാശാലയിലെ യുജിസി എച്ച്ആർഡി സെന്ററിൽ പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച അസി.പ്രഫസർ സ്ഥിരം തസ്തികയിലേക്കാണ് ഏപ്രിൽ 16ന് ഓൺലൈൻ അഭിമുഖം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ സെന്ററിലെ തസ്തികകളെല്ലാം യുജിസി വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചു താൽക്കാലികമാണ്. എന്നാൽ അസി.പ്രഫസറുടെ ഒരു തസ്തിക മാത്രം സ്ഥിരമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകി. ഡയറക്ടർ തസ്തികയ്ക്കു മുൻപേ അസി.പ്രഫസർ തസ്തിക നികത്താനുള്ള ശ്രമവും ഒറ്റ തസ്തികയിലേക്ക് 30 പേരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചതുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. കോവിഡിന്റെ പേരിൽ ചടങ്ങിനു മാത്രമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തിരുകിക്കയറ്റാനായിരുന്നു പരിപാടി. ഇതേ തുടർന്നാണു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത്.



ഷഹല ഷംസീര്‍

നിനിത കണിച്ചേരിയുടെ നിയമനത്തിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ സർക്കാരാണെങ്കിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നറിയാം. എന്നാലും സർക്കാർ മാറിയാൽ സത്യം പുറത്തു വരും. ചില വിഷയങ്ങളിൽ പരാതിയുമായി സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഗവർണർ, യുജിസി എന്നിവർ വഴിയാണ് പരാതി നൽകാറുള്ളത്. അട്ടിമറിക്കുള്ള നടപടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൂചന ലഭിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളും ജോലി തുടങ്ങും. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരവും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പരമാവധി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. പൊതുസമൂഹത്തിനു മുന്നിലും നീതിപീഠത്തിനു മുന്നിലും ഒരേ സമയം സമർപ്പിക്കും. ചാൻസലറായ ഗവർണറുടെ മുന്നിൽ പരാതിയെത്തും.



എന്താണ് പോരാട്ടത്തിന്റെ അന്തിമലക്ഷ്യം?

ഒരുകാലത്ത് നമുക്ക് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വൈസ് ചാൻസലർമാരും അക്കാദമിക ബോഡികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു തിരികെ കൊണ്ടു വരണം. വെറും രാഷ്ട്രീയക്കുഴികളിലേക്ക് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ ഇപ്പോൾ തരംതാണു. പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ പെരുകുന്നു. വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു. അതിനെതിരെ പോരാടുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 22 പേർ അടങ്ങിയ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. നൂറിലേറെ പേർ പരോക്ഷമായി പിന്തുണയ്ക്കാനുണ്ട്. കേരളത്തിലെ അക്കാദമിക രംഗം മെച്ചപ്പെടണം എന്നു കരുതുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം പുറത്തുണ്ട്. അവരുടെ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളുമാണ് നിയമപരമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കു സഹായമാകുന്നത്.

English Summary: Save University Campaign Committee and What are their Objectives?