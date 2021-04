പുണെ ∙ കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്സീന് അമിതവില ഈടാക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ വിശദീകരണവുമായി സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ഐഐ). വിപണിയില്‍ ലഭ്യമായതില്‍വച്ച് വില കുറഞ്ഞ കോവിഡ് വാക്സീനാണ് കോവിഷീല്‍ഡ്. ഇന്ത്യയടക്കമുളള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണെന്നും സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചു.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന 600 രൂപ എന്ന നിരക്കും കുറഞ്ഞതാണ്. നിലവിലെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ഉല്‍പാദനം കൂട്ടാനുളള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം എത്തിയതിനാൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉൽപാദനം നടത്താനായി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വാക്സീൻ ഉൽപാദനത്തിന് നിക്ഷേപം വേണമെന്നും അതു വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും എസ്ഐഐ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് രോഗം ചികിത്സിക്കാനുള്ള ചെലവും മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള തുകയും ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയും വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വാക്സീനിന്റെ നിരക്കു കുറവാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ്. വൈറസിന് സ്ഥിരം ജനിതക വ്യതിയാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും വൈറസ് പൊതുമധ്യത്തിലുണ്ട്. ഈ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കെ, സ്ഥിരത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

അതിനാൽ മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി. ആഗോള തലത്തിലെ വിലയും ഇന്ത്യയിലെ വാക്സീൻ വിലയും തമ്മില്‍ അശാസ്ത്രീയ താരതമ്യമാണ് നടക്കുന്നത്. നിലവിൽ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും പ്രാപ്യമുള്ള കോവിഡ് വാക്സീൻ എന്നത് കോവിഷീൽഡ് ആണെന്നും എസ്ഐഐ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

കേന്ദ്രത്തിന് 150 രൂപയ്ക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 400 രൂപയ്ക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് 600 രൂപയ്ക്കും വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: 'Have to invest in scaling up now': Serum Institute defends Covishield pricing in private hospitals