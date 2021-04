ഒടിഞ്ഞു വീണത് മഠത്തിൽ വരവിന് വർഷങ്ങളായി തണലേകിയ ആൽമരം; കാലപ്പഴക്കമെന്ന് സൂചന

തൃശൂർ∙ പൂരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മഠത്തിൽ വരവ് പഞ്ചവാദ്യത്തിന് വർഷങ്ങളായി തണലേകിയ ആൽമരം ഒടിഞ്ഞു വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാറ്റോ മഴയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാലപ്പഴക്കമാകാം ആൽമരം ഒടിഞ്ഞു വീഴാൻ കാരണമെന്നാണ് സൂചന. പഞ്ചവാദ്യം കൊട്ടിക്കയറുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. കൂറ്റൻ ശബ്ദത്തോടെ വീണ ആൽമരത്തിനിടെയിൽ മേളക്കാരും ദേശക്കാരും പൊലീസുകാരുമാണ് പെട്ടുപോയത്. രണ്ടു പേർ മരിക്കുകയും 27ഓളം പേർക്ക് പരുക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തു. രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും ആർക്കും സമയം കിട്ടിയില്ല. സംഭവത്തിനിടെ സമീപത്തെ പന്തലിൽ തിടമ്പേറ്റിയ കൊമ്പൻ പരിഭ്രാന്തനായി ഓടി. ആനയെ പിന്നാലെ തളച്ചു.

മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി കിടന്നവരെ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ആഘോഷ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ രമേഷ് (56), പൂരം എക്സിബിഷൻ കമ്മിറ്റി അസി.സെക്രട്ടറി പനിയത്ത് രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ(56) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രമേഷ് മണ്ണുത്തി സ്വദേശിയാണ്. പരുക്കേറ്റ 27 പേരിൽ 20 പേരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും 7 പേരെ മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ബ്രഹ്മസ്വം മഠത്തിനു സമീപം പഞ്ചവാദ്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞുവീണത്. ഈ ബഹളത്തിനിടെ ആന എംജി റോഡിലേക്ക് നീങ്ങിയെങ്കിലും ഉടൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനായി. പരുക്കേറ്റവരിൽ തിമില കലാകാരൻമാരായ കരിയന്നൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, കോട്ടയ്ക്കൽ രവി, മദ്ദളം കലാകാരൻ വരദരാജൻ എന്നിവരുമുണ്ട്. ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപകടസ്ഥലത്ത് വൈദ്യുതി നിലച്ചതോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ 2 യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി.

English Summary: Two killed as tree falls on procession at Thrissur Pooram