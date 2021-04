ബഡായി നിർത്തി പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂടി കേൾക്കണം; സർക്കാരിന് പിന്തുണ: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സര്‍ക്കാരിന് പൂര്‍ണപിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് ഒപ്പം നില്‍ക്കും. യുഡിഎഫ് എല്ലാ ഘടകകകഷി നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. സർക്കാരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും എടുക്കുന്ന നിലപാടിനൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം.

സർക്കാരും അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബഡായി അടിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കാതെ പ്രതിപക്ഷ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. തിങ്കളാഴ്ച സർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സഹകരിക്കും. പരിഭ്രാന്തിക്കിടയാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഓക്സിജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവൻരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയണം.



ആവശ്യമായ വാക്സീൻ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് പരിഹരിച്ച് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വാക്സീൻ എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാക്‌സീന്‍ പോളിസി ശരിയല്ല.

വാക്സീന്‍ ചലഞ്ച് പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുക്കില്ല, പണമില്ലാതെ എന്തിനാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റില്‍ സൗജന്യമായി വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ? ജനങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്.

ബജറ്റില്‍ വലിയ അക്ഷരങ്ങളിലാണ് വാക്‌സീന്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കുമെന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്ന് വലിയ കയ്യടിയും കിട്ടി. ബഡ്ജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ വെറുതെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയില്ലല്ലോ? അതിന്റെ പണവും നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ നിലയക്ക് സിപിഎം പ്രഖ്യാപിച്ച വാക്‌സീന്‍ ചലഞ്ചിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വാക്‌സീന് വേണ്ടി പണം ചിലവാക്കിയാല്‍ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്‌ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞതു കൊണ്ടു മാത്രം ഇക്കാര്യം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു എന്നേയുള്ളൂവെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ചികിത്സക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ അമിതമായ നിരക്കാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇതിന് നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. ദാരിദ്ര്യരേഖയില്‍ താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സൗജന്യമായി ചികിത്സ നല്‍കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവണം. മറ്റുള്ളര്‍ക്കുള്ള ചികിത്സയുടെ നിരക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary : Opposition leader Ramesh Chennithala assures full support to government in fight against covid 19