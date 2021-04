അതിവേഗം 551 ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും; പിഎം കെയർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ആശുപത്രികളിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 551 പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് (പിഎംഒ). പിഎം കെയർ ഫണ്ടിൽനിന്ന് ഇതിനുള്ള തുക വകയിരുത്തി. പ്ലാന്റുകൾ എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പിഎംഒ അറിയിച്ചു. ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലാകും പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുക.

അതിനിടെ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 3,49,691 പേര്‍ക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയപ്പോള്‍ 2767 മരിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രതിദിന മരണനിരക്കാണിത്. രോഗവ്യാപനം കുറയാത്തതിനാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ ഒരാഴ്ചകൂടി നീട്ടി. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഓക്‌സജിന്‍ ക്ഷാമം തുടരുകയാണ്. ഗാസിയാബാദില്‍ കരിഞ്ചന്തയില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ വിറ്റ രണ്ടു പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ്് ചെയ്തു. വാക്‌സീന്‍ സംബന്ധിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ വീണു പോകരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മന്‍ കി ബാത്തില്‍ പറഞ്ഞു.



തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് പ്രതിദിനം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രോഗികളും 2500ലധികം മരണവും രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 20.33 ശതമാനമാണ് പ്രതിദിന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം 26.82 ലക്ഷമായി വര്‍ധിച്ചു. അതേസമയം 2.17 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ഇന്നലെ രോഗം ഭേദമായി. 83.49 ശതമാനമാണ് കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക്. 34 ശതമാനം പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കോടെ രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍. 357 പേരാണ് ഇന്നലെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടുത്ത മാസം മൂന്നിന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിവരെ ലോക്ഡൗണ്‍ നീട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയത്.



ഡല്‍ഹിയിലെ മിക്ക ആശുപത്രികളിലും ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. ഗംഗാറാം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രികളില്‍ അടിയന്തര സഹായം ആഭ്യര്‍ഥിച്ച് അധികൃതര്‍ രംഗത്തുവരുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് ഓക്‌സിജന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പോര്‍ട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ അറിയിച്ചു.



ഗാസിയാബാദില്‍ കരിഞ്ചന്തയില്‍ വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പേരില്‍ നിന്നും 101 ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകളാണ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. അര്‍ഹരായ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കുന്നത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തുടരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മന്‍കിബാത്തില്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.



English Summary : 551 oxygen plant to set up soon via PM care fund