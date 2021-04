‘പൊലീസുകാരുടെ മക്കളെ വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലണം’: യുവാവിന്റെ കമന്റ്; അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ പൊലീസുകാരുടെ മക്കളെ വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലണമെന്ന് പരസ്യമായി ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കമന്റിട്ട യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. പ്രജിലേഷ് പയമ്പ്ര എന്നയാൾക്കെതിരെയാണ് ചേവായൂർ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് പൊലീസ് നടത്തുന്ന പരിശോധനയെക്കുറിച്ചു ഒരാൾ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രജിലേഷിന്റെ കമന്റ്.

കമന്റ് ഇങ്ങനെ: പൊലീസിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അവന്റെ മക്കൾ പുറത്തിറങ്ങും, വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലണം. അവനൊക്കെ പിടിച്ചു പറിയ്ക്കുന്നത് മക്കളുടെ സുഖത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സുഖം ഇല്ലാതാക്കുക, അല്ലാതെ വഴിയില്ല’. ഈ പോസ്റ്റ് വൈറലായതോടെ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary : Case registered against man who put facebook post against police