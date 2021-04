‘ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം വരും’: ഒരു വർഷം മുൻപേ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ്; എല്ലാം പാളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുമോ? നില അൽപം ഗുരുതരമാണ്. ഒരാൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കയുണ്ടാകുമോ? സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഡൽഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ട്വിറ്റർ ഫീഡുകളിലും നിറയുന്നത് ഇതു മാത്രമാണ്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകട്ടെ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരാകട്ടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരാകട്ടെ എല്ലാവരും നിസ്സഹായരായ അവസ്ഥയിലും. പല വഴിക്കും ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും സാധിക്കാതെ വരുന്നതിന്റെ നിരാശ, പരിചയക്കാർ കൺമുന്നിൽ മരിക്കുന്നതിന്റെ വേദന. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽകുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകൾ സങ്കടത്തിൽ വിങ്ങുന്ന ദയനീയ കാഴ്ച.

ഇതു ഡൽഹിയിലെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ല. മധ്യപ്രദേശിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ വ്യക്തികൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വാങ്ങുന്നതു വിലക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കുന്നു. ഓക്സിജന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം പഴി ചാരുന്നു. ഈ വേദനകളെ ഇരട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചയുടെ വിവരം കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ. രാജ്യത്ത് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമുണ്ടാകുമെന്നും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമെന്നുമെല്ലാം രണ്ടു തവണ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പാർലമെന്ററി പാനലും മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നെന്ന വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ടത്. 162 ഓക്സിജൻ നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ആരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഒക്ടോബറിൽ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 8 മാസത്തിനു ശേഷവും ഇവ പൂർണമായി യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആകെ തുടങ്ങിയതു 33 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രം. കേന്ദ്രത്തിനു നേരെ ആരോപണങ്ങളുയരാൻ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്.

മുന്നറിയിപ്പ് ഒന്നല്ല, രണ്ടു തവണ

കോവിഡിനെ മഹാമാരിയായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മുന്നറിയിപ്പ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 1ന്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിരോധവും ആവിഷ്കരിക്കാൻ കേന്ദ്രം രൂപീകരിച്ച 11 വിദഗ്ധ സമിതികളിൽ ഒന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്. സ്വകാര്യ മേഖല, എൻജിഒ, രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾ എന്നിവയുമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച എംപവേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്– 6ന്റെ രണ്ടാം യോഗത്തിലാണ് ഓക്സിജൻ ഒരു വിഷയമായി ഉയർന്നത്.

ചെന്നൈയിലെ പ്ലാന്റിൽ ട്രക്കിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കയറ്റുന്നു. Photo: Arun SANKAR / AFP

യോഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ‘വരുംനാളുകളിൽ രാജ്യത്ത് ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതു പരിഹരിക്കാൻ സിഐഐ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാസ് അസോസിയേഷനുമായി ചേർന്ന് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. ഓക്സിജൻ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടൽ നടത്തണം’ ഓക്സിജൻ വിഷയം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് (ഡിപിഐഐടി) പരിശോധിക്കുമെന്നും തീരുമാനമായി. യോഗം കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസം മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഡിപിഐഐടി സെക്രട്ടറി ഗുരുപ്രസാദ് മോഹപത്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 9 അംഗ സമിതിക്കു രൂപവും നൽകി. അന്നത്തെ യോഗം നടക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസ് 2000 കടന്നതു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്നും ഓർക്കുക.

‌കോവിഡിനു മുൻപു രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗം 1000 മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്നത് കോവിഡ് രാജ്യത്താദ്യം മൂർധന്യത്തിലെത്തിയ സമയം (അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 24–25 ദിവസങ്ങളിൽ) 3000 മെട്രിക് ടൺ ആയി വർധിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത് ആരോഗ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി സ്ഥിരം സമിതിയായിരുന്നു. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയുടെ രാജ്യസഭാംഗം രാംഗോപാൽ യാദവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സമിതിയുടെ ഒക്ടോബർ 16നു ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൻ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്സിജന്റെ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ നാഷനൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിങ് അതോറിറ്റിയോട് (എൻപിപിഎ) കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചുണ്ടെന്നും 2020 നവംബർ 21നു രാജ്യസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ബെംഗളൂരുവിൽ വിതരണത്തിനായി തയാറാക്കുന്ന ഓക്‌സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ (PTI Photo/Shailendra Bhojak)

‘കോവിഡിനു മുൻപ് പ്രതിദിനം 1000 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജനാണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 6000 ടൺ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും വില നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യസെക്രട്ടറി അറിയിച്ചത്’ ദി ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് പാൻഡമിക് കോവിഡ്–19 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

‘ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ വില നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കമ്മിറ്റി ശക്തമായി നിർദേശിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിനും ആശുപത്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉറപ്പാക്കണം. മതിയായ ഓക്സിജൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം നിർദേശിക്കുന്നു’ അടൂർ പ്രകാശ് എംപിയും അംഗമായ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. എന്നാൽ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ വിതരണം നിയന്ത്രിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയതു 2021 ഏപ്രിൽ 22ന് മാത്രം. അപ്പോഴേക്കും ആകെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 60 ശതമാനം മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിനു മാത്രമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നുവെന്നും ഓർക്കുക. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ ഏപ്രിൽ 9നു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്.

വൈകിയ ടെൻഡറിൽ എല്ലാം പാളി

2020 ഒക്ടോബറിലാണു 150 പ്രഷർ സ്വിങ് അബ്‌സോര്‍പ്ഷന്‍ (പിഎസ്എ) ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് ആരംഭിക്കാൻ ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. ആശുപത്രികളോടു ചേർന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന പിഎസ്എ യൂണിറ്റുകൾ വഴി മിനിറ്റിൽ 80,500 ലീറ്റർ ഓക്സിജൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പിന്നീട് കേന്ദ്രം യൂണിറ്റുകൾ 162 ആയി വർധിപ്പിച്ചു. 201.58 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 18ൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ചു 33 എണ്ണം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായത്. ല്വികിഡ് ഓക്സിജന്റെ അത്ര ശുദ്ധമല്ലെങ്കിലും ആശുപത്രികളിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു ഇവ. സാമ്പത്തിക ലാഭവുമുണ്ടായിരുന്നു.

അലഹബാദിലെ ഓക്സിജൻ ഫില്ലിങ് സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവർ. Photo: Sanjay KANOJIA / AFP

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയായ സെൻട്രൽ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് സൊസൈറ്റി (സിഎംഎസ്എസ്) ഡിസംബറിലാണു ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചത്. എന്നാൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇവ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പല പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സമായെന്നാണു വിവരം. കാലതാമസത്തിനു കാരണവും അതു തന്നെ. ‘162ൽ 33 എണ്ണം നിലവിൽ വന്നു. 59 എണ്ണം ഏപ്രിൽ അവസാനം നിലവിൽ വരും. 80 എണ്ണം കൂടി മേയ് അവസാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ നിർമാണം 154.19 മെട്രിക് ടണ്ണായി വർധിക്കും’ ഏപ്രിൽ 18ലെ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

ഒരു പിഎസ്എ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ 33 ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നാണു വിവരം. ഇതുവഴി 24 സിലിണ്ടറിനു സമാനമായ ഓക്സിജൻ ഒരു ദിവസം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. 40 ഐസിയു കിടക്കയുള്ള ഒരാശുപത്രി സാധാരണ നിലയിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓക്സിജൻ പ്രതിമാസം ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണു സ്ഥിതി. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉചിതമാണ് പിഎസ്എ യൂണിറ്റെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.എന്നാൽ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ല്വിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ 99 ശതമാനം ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ പിഎസ്എ യൂണിറ്റ് വഴിയുള്ളതിനു ശുദ്ധത 93 ശതമാനമാണ്.

ഓക്സിജൻ വിപണി

2019–20 സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യ 4514 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജനാണു കയറ്റുമതി ചെയ്തത്. എന്നാൽ 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഈ വർഷം ജനുവരി വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഇതു 9301 മെട്രിക് ടൺ ആയി വർധിച്ചു. മെഡിക്കൽ ഓക്സിജന്റെ ഉപയോഗം രാജ്യത്ത് അതിവേഗമാണു കുതിച്ചുയർന്നത്. ഇന്ത്യ പ്രതിദിനം 7282 മെട്രിക് ടൺ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഓർക്കുക.

ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രികളിലൊന്നിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുമായി പോകുന്ന ഡോക്ടർ (PTI Photo/Manvender Vashist)

അതേസമയം ലഭ്യതയല്ല, വിതരണമാണു പ്രധാന തലവേദനയെന്നു വാദവുമുണ്ട്. ക്രയോജനിക് ടാങ്കറുകളാണു ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായത്. എന്നാൽ ഇത്തരം ടാങ്കറുകൾ ആവശ്യത്തിന് രാജ്യത്തില്ല. രാജ്യത്തു ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ നിർമിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറോളം ഫാക്ടറികളുണ്ട്. പല വൻ ആശുപത്രികൾക്കും ഓക്സിജൻ സംഭരിക്കാൻ ടാങ്കുകളുമുണ്ട്. മൈനസ് 183 ഡിഗ്രി താപനിലയിലാണു ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ സംഭരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും വേണ്ടത്.

ഫെബ്രുവരിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിതി വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുകയും ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യം വർധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴും കേന്ദ്രവും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതു ഗൗനിച്ചില്ലെന്ന സത്യവുമുണ്ട്. നിലവിൽ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജന്റെ പ്രതിദിന ഉപയോഗം 5000 മെട്രിക് ടണ്ണിനു മുകളിലേക്കു മാറിയിരിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ 18നു കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവനുസരിച്ചു മെഡിക്കൽ ഇതര ആവശ്യത്തിനു ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു വിലക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ചില മേഖലകളെ ഇതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി, സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്, പെട്രോളിയം റിഫൈനറി, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പദ്ധതികൾ, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ നിർമാതാക്കൾ, മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ്, ഭക്ഷ്യ–ജല ശുദ്ധീകരണ പദ്ധതികൾ എന്നിവയെ. ഇവയ്ക്കായി 2500 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജനാണു പ്രതിദിനം മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. 50,000 ടൺ ഓക്സിജൻ റിസർവുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം പറയുന്നു. എന്നാൽ രോഗികൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റിസർവും നിലവിലെ പ്രതിദിന നിർമാണവും മതിയാകുമോ എന്നതാണ് ആശങ്കയുയർത്തുന്ന ചോദ്യം.

‘ഓക്സിജൻ എക്സ്‌പ്രസ്’ മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു. File Photo: AFP

2000–3000 രൂപയ്ക്കു മുൻപു ലഭിച്ചിരുന്ന ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് ഇന്നു കരിഞ്ചന്തയിലെ വില 25,000–40,000 രൂപയാണ്. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്തു വിലയും നൽകാൻ ചിലർ തയാറാകുമ്പോൾ പകച്ചു നിൽക്കാൻ മാത്രമാണു സാധാരണക്കാരനു വിധി. ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത്, യുപി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഓക്സിജൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരാഴ്ചയായിട്ടും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിതി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം.

