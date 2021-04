മന്‍സോർ ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ മന്‍സോറില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് റോഡിലിറങ്ങിയവരെ ഏത്തമിടീച്ച് പൊലീസ്. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടും പാലിക്കാത്തവരെയാണ് പൊലീസ് ഏത്തമിടീച്ച് മടക്കി അയച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിൽ ഇതുവരെ 4,85,703 കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5,041 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.



English Summary: Cops Make Violators Do Squats in Mandsaur for Flouting COVID-19 Lockdown Guidelines