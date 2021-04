കോവിഡ് ചെറുക്കാൻ സേനകൾ രംഗത്ത്; ഓക്സിജൻ ഉറപ്പിക്കാൻ വ്യോമസേന

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ഭീഷണിയിൽനിന്നു രാജ്യത്തെ കരകയറ്റാനുള്ള ദൗത്യത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി പ്രതിരോധ സേനകൾ. ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം അയവില്ലാതെ തുടരുമ്പോഴാണ്, രാജ്യത്തിനകത്തെ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള സുപ്രധാന ദൗത്യത്തിലും കര, വ്യോമ, നാവിക സേനകൾ രംഗത്തുള്ളത്.

ഡൽഹിയിൽ മെഡിക്കൽ ഒാക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണു പ്രതിരോധ സേനകളെ രംഗത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വിവിധ സേനകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു.

ചിറകുവിരിച്ച് വ്യോമസേന

ഒാക്സിജൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണു വ്യോമസേന ഏറ്റെടുത്തത്. മെഡിക്കൽ ഒാക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാവശ്യമായ കൂറ്റൻ ക്രയോജനിക് കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ക്ഷാമം ഇന്ത്യ നേരിടുന്നുണ്ട്. അവ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള ദൗത്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യോമസേനയെ ഏൽപിച്ചു. സി 17, ഐഎൽ 76, സി 130 ജെ, എഎൻ 32 ചരക്കു വിമാനങ്ങളാണ് ഈ ദൗത്യത്തിനായി സേന രംഗത്തിറക്കിയത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറക്കാൻ ചിനൂക്, മി 17 ഹെലികോപ്റ്ററുകളെയും തയാറാക്കി നിർത്തി.

ജർമനി, സിംഗപ്പുർ എന്നിവ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോടെ, വ്യോമസേനയുടെ ചരക്കു വിമാനങ്ങൾ അവിടേക്കു പറന്നു. ഒരു മിനിറ്റിൽ 40 ലീറ്റർ ഒാക്സിജൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 23 ഉപകരണങ്ങൾ ജർമനിയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. സിംഗപ്പുരിൽനിന്ന് 4 ഒാക്സിജൻ കണ്ടെയ്നറുകളുമായി സേനാ വിമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗാളിലെ പാണാഗഡ് വ്യോമതാവളത്തിൽ പറന്നിറങ്ങി.

ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു കണ്ടെയ്നറുകൾ എത്തിക്കാനും സേനാ വിമാനങ്ങൾ രംഗത്തുണ്ട്. കാലി കണ്ടെയ്നറുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിച്ച ശേഷം അവയിലേക്ക് ഒാക്സിജൻ നിറയ്ക്കും. തുടർന്ന്, അവ റോഡ്, റയിൽ മാർഗം ആശുപത്രികളിലെത്തിക്കും. മെഡിക്കൽ ഒാക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം തീപിടിത്ത സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, അവ നിറച്ച കണ്ടെയ്നറുകളുമായി വിമാനം പറക്കില്ല.

പരിചരണവുമായി കരസേന

കോവിഡ് ബാധിതരെ ചികിൽസിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ താൽക്കാലിക ആശുപത്രികൾ സജ്ജമാക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണു കരസേന ഏറ്റെടുത്തത്. സ്ഥിതി ഏറ്റവും വഷളായ ഡൽഹിയിൽ കന്റോൺമെന്റ് മേഖലയിൽ 1000 പേരെ ചികിൽസിക്കാൻ കഴിയുന്ന താൽക്കാലിക ആശുപത്രി സേന സജ്ജമാക്കി.

ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിലെ (എഎഫ്എംഎസ്) ഡോക്ടർമാരെ ആശുപത്രികളിൽ നിയോഗിച്ചു. വരും മാസങ്ങളിൽ വിരമിക്കുന്ന എഎഫ്എംഎസ്സിലെ 238 ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മിഷൻ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവന കാലാവധി, കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഈ വർഷം ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടി.

ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള, ഐസിയു / വെന്റിലേറ്റർ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്കാണു താൽക്കാലിക ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശനത്തിനു മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ, രാജ്യത്തെ എല്ലാ സേനാ ആശുപത്രികളും പൊതുജനത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കാനും കോവിഡ് ചികിൽസ ലഭ്യമാക്കാനും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് നിർദേശിച്ചു.

ഓക്സിജൻ കണ്ടെയ്നറുകൾ റയിൽമാർഗം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ട്രെയിൻ കോച്ചുകൾ സേന വിട്ടുകൊടുത്തു. സേനാംഗങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷ്യപദാർഥങ്ങളടക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോച്ചുകളാണിത്.

തയാറായി നാവികസേനയും

കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് പിടിമുറുക്കിയ വേളയിൽ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിൽ നാവികസേന മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ സേന നാട്ടിലെത്തിച്ചു. ഇക്കുറി, അത്തരമൊരു ദൗത്യം സേനയ്ക്കില്ലെങ്കിലും ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അടക്കം സജ്ജമാണ്.

റാഞ്ചിയിലേക്ക് ഓക്‌സിജൻ ടാങ്കറുകളുമായി പോകുന്ന വ്യോമസേന വിമാനം.

റഷ്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 50,000 മെട്രിക് ടൺ ഒാക്സിജൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഷ്യയുമായുള്ള ചർച്ച അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. റഷ്യയുമായി കൈകോർത്താൽ, അവിടെ നിന്നുള്ള ഒാക്സിജൻ സേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുക.

സേനകളിലെ വാക്സിനേഷൻ

സേനാംഗങ്ങൾക്ക് അതിവേഗം വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതിനിടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം മുൻകയ്യെടുത്തു. 13 ലക്ഷം പേരുള്ള കരസേനയിൽ 99 % പേർ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചു. 82 % പേർക്ക് രണ്ടാം ഡോസും നൽകി. വ്യോമ, നാവിക സേനകളിൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവർക്കും ആദ്യ ഡോസ് നൽകിയതായി മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വ്യോമസേനയിൽ 10 % മാത്രമേ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ; നാവികസേനയിൽ 25 ശതമാനവും.

English Summary: Defence forces in action against the fight on covid