തുടർഭരണം വന്നാൽ മന്ത്രിയാകും? എവിടെ മത്സരിക്കും?; കോടിയേരിയെച്ചൊല്ലി അഭ്യൂഹം

കണ്ണൂർ ∙ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനു തുടർഭരണം ലഭിച്ചാൽ മന്ത്രിസഭയിലേക്കു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വരുമോ എന്ന അഭ്യൂഹം സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശക്തമാകുന്നു. മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ മിക്കവരും മത്സരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, തുടർഭരണം ലഭിച്ചാൽ കോടിയേരിക്കു മന്ത്രിസഭയിലേക്കു വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന സൂചന നേതൃതലത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഒരു മണ്ഡലം കോടിയേരിക്കായി പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം.

കഴിഞ്ഞ തവണ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിക്കു നാൽപതിനായിരത്തോളം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച മണ്ഡലമാണു പരിഗണനയിലുള്ളതെന്നാണു വിവരം. തുടർഭരണമില്ലെങ്കിൽ കോടിയേരിക്കു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ഒരൂഴം കൂടി നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായം പാർട്ടിയിൽ ശക്തമാണ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വന്നാൽ അധികം വൈകാതെ സിപിഎം സമ്മേളനങ്ങളിലേക്കു കടക്കും. ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് കോടിയേരി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്തു.

കോടിയേരി, വിഎസ്, പിണറായി (ഫയൽ ചിത്രം)

തലശ്ശേരിയിൽനിന്ന് അഞ്ചുതവണ എംഎൽഎയായിട്ടുള്ള കോടിയേരി, വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തര, ടൂറിസം മന്ത്രിയായിരുന്നു. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണു കോടിയേരി നടത്തിയത്. മക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകളുടെ വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യകാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു കോടിയേരി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്. ഇത്തവണ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ മത്സരിപ്പിക്കാതിരുന്നതും, മറിച്ചൊരു കാരണം പുറത്തു ചർച്ചയാകേണ്ടെന്നു കരുതിത്തന്നെയാണ്.

എന്നാൽ തുടർഭരണം ലഭിച്ചാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടിവരില്ല. മാത്രവുമല്ല, കുടുംബം ഉൾപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിലൊന്നും കോടിയേരിക്കെതിരെ നേരിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളില്ല. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം വഹിച്ച നേതാവിനെ എത്രകാലം പദവികളില്ലാതെ നിർത്തും എന്ന പ്രശ്നവും സിപിഎം നേരിടുന്നുണ്ട്.

ഇ.പി.ജയരാജൻ

പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നാലു വർഷം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി. വിഎസ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പിണറായി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന കാലം പോലെയായിരുന്നില്ല ഈ ബന്ധം. പാർട്ടിയിൽനിന്ന് ഒരു പ്രതിബന്ധവും നേരിടാതെ പിണറായിക്കു സുഗമമായി ഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു കോടിയേരി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരുന്നു നൽകിയ സഹകരണമായിരുന്നു.

എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഇ.പി.ജയരാജൻ, ടി.എം.തോമസ് ഐസക്ക്, എ.കെ.ബാലൻ എന്നിവരൊന്നും ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് കോടിയേരിയുടെ സാന്നിധ്യം പിണറായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിണറായിക്കു ചുറ്റും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വട്ടമിട്ടു പറക്കുകയും, ലാവ്‌ലിൻ കേസ് ഭീഷണിയായി തലയ്ക്കു മുകളിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിൽ ശക്തമായ മറ്റൊരാളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത പാർട്ടിയും കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

കോടിയേരിക്കു പകരക്കാരനായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കു പേരു പറഞ്ഞു കേട്ടവരിൽ കണ്ണൂരിൽനിന്നുള്ള കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ ഇ.പി.ജയരാജനും എം.വി.ഗോവിന്ദനുമുണ്ടായിരുന്നു. എം.വി.ഗോവിന്ദൻ നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിക്കുകയും ഇ.പി.ജയരാജൻ ടേം മാനദണ്ഡത്തിൽ മാറിനിൽക്കുകയുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോടിയേരിക്കു പകരക്കാരനായി പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ഇ.പി.ജയരാജൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഭരണം ലഭിക്കുമോ, നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാകും ജയരാജന്റെ ഭാവിയും.

തുടർഭരണം ലഭിച്ചാൽ പാർട്ടിയിൽ പിണറായി കൂടുതൽ ശക്തനാവുകയും നിർണായക തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റേതാവുകയും ചെയ്യും. സെക്രട്ടറിയായി ജയരാജൻ വരട്ടെയെന്നു പിണറായി തീരുമാനിച്ചാൽ അതു നടപ്പാകും. എന്നാൽ ഭരണം ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ അതു സംഘടനാപരമായി എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതിന്റെ ആശങ്ക നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. തഴയപ്പെട്ടെന്ന വികാരമുള്ള ഒരുപറ്റം മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അസംതൃപ്തി പുറത്തുവരുമെന്നതാണ് ആശങ്കയിൽ പ്രധാനം.

ഇവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഫോർമുലയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിനു പുറത്തുനിന്നൊരാളെ ഒരുപക്ഷേ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇവിടെയാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് എന്ന നിലയിൽ കോടിയേരി വീണ്ടും പ്രസക്തനാവുക. തൽക്കാലം പുതിയയാൾ വേണ്ടെന്നും, കോടിയേരിക്ക് ഒരവസരം കൂടി നൽകണമെന്നും നിർദേശം വന്നാൽ കാര്യമായ എതിർപ്പുയർന്നേക്കില്ല.

ഭരണം ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, ഇ.പി.ജയരാജൻ, തോമസ് ഐസക്, എ.കെ.ബാലൻ, ജി.സുധാകരൻ, പി.ജയരാജൻ, പി.കെ.ശ്രീമതി എന്നിങ്ങനെ ഒരുപിടി നേതാക്കളുടെ ’അക്കമഡേഷൻ’ പാർട്ടിക്കു വെല്ലുവിളിയാകും.

English Summary: If LDF Elects Again in Kerala, Is there Any Chance for Kodiyeri in New Ministry?