കോവിഡ്–19: വിമർശിക്കുന്ന ട്വീറ്റുകൾ നീക്കാൻ ട്വിറ്ററിനോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മഹാമാരി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ട്വീറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ട്വിറ്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം. ഇന്ത്യയുടെ ഐടി നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് ഇത്തരം ട്വീറ്റുകളെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ട്വിറ്ററിനു നോട്ടിസ് അയച്ചു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എംപി, നിയമവിദഗ്ധർ, സിനിമാതാരങ്ങൾ, ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരുടെ ട്വീറ്റുകൾ നീക്കണമെന്നാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഏപ്രിൽ 23ന് ട്വിറ്ററിനയച്ച നോട്ടിസിലാണ് നടപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

‘സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു നോട്ടിസ് ലഭിച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തെ നിയമവും ട്വിറ്റർ നയവും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കുക. ട്വീറ്റുകൾ ട്വിറ്റർ നയങ്ങൾക്കെതിരായാൽ അവ പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യും. ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം നിയമവിരുദ്ധവും എന്നാൽ ട്വിറ്റർ നയങ്ങളോട് ഒത്തുപോവുന്നതും ആയാൽ ആ പ്രദേശത്തു മാത്രം പ്രസ്തുത ട്വീറ്റ് നീക്കുന്ന നടപടികളാണു നടപ്പാക്കുക’– ട്വിറ്റർ വക്താവ് വാർത്ത ഏജൻസിയായ റോയിറ്റേഴ്സിനോടു പറഞ്ഞു.



അൻപതോളം ട്വീറ്റുകൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണു കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കമ്പനി അറിയിപ്പ് നൽകിയെന്നാണു സൂചന. നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട ട്വീറ്റുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കോവിഡ് രോഗികൾക്കു ചികിത്സ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയും സർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങിയെന്നാണു വിവരം. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുവരെ പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ കർഷകസമരം സംബന്ധിച്ച ട്വീറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary: India asks Twitter to take down some tweets critical of its COVID-19 handling