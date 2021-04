ബാറിൽ പരിചയപ്പെടും, മദ്യംനൽകി കാർഡ് തട്ടും; കുടുങ്ങുക കോടികളുടെ തട്ടിപ്പിൽ

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പിനു പുതിയ വഴികളുമായി സംഘങ്ങൾ. തീർത്തും ദരിദ്രരായവരുടെ പേരിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തും ലാപ്ടോപ് മാത്രം വച്ച് വ്യാജ ബില്ലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്താണു പുതിയ വഴികൾ തട്ടിപ്പു സംഘങ്ങൾ തേടുന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം പെരുമ്പാവൂരിൽ കണ്ടെത്തിയ 35 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടെയാണു പുതിയ വഴികൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. അടയ്ക്ക, സിഗരറ്റ്, പ്ലൈവുഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും ആക്രി സാധനങ്ങളുടെയും പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തു വൻ തോതിൽ ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പു നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇങ്ങനെ:

അസംസ്കൃത വസ്തു വാങ്ങുമ്പോൾ വ്യവസായിക്കും ഉൽപന്നം വാങ്ങുമ്പോൾ വ്യാപാരിക്കും ചരക്ക്, സേവന നികുതി വകുപ്പു നൽകുന്ന നികുതി ആനുകൂല്യമാണ് ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്. വ്യാപാരിയോ വ്യവസായിയോ വാങ്ങിയ സാധനത്തിനു 100 രൂപയാണു നികുതി നൽകിയതെങ്കിൽ, അതേ ചരക്കോ അതുപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഉൽപന്നമോ വിൽക്കുമ്പോൾ 100 രൂപ കിഴിച്ചുള്ള വിൽപന നികുതി സർക്കാരിലേക്കു നൽകിയാൽ മതി. അതായത്, ഉൽപന്നത്തിന്റെയോ ചരക്കിന്റെയോ വിൽപന നികുതി 110 രൂപയാണെങ്കിൽ, അധികം വരുന്ന 10 രൂപ ജിഎസ്ടി വകുപ്പിൽ അടച്ചാൽ മതി. ഒരേ ചരക്കിന് ഒന്നിലേറെ തവണ നികുതി ഈടാക്കുന്നതു തടയാനാണീ സംവിധാനം. നികുതി വെട്ടിപ്പിനു തയാറാകുന്ന വ്യാപാരികൾക്കായി, ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷനുകളും ബില്ലുകളും നൽകുകയാണു തട്ടിപ്പു സംഘത്തിന്റെ ജോലി. സങ്കീർണമായ ഒട്ടേറെ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇതു നടക്കുന്നത്.

തട്ടിപ്പിനു പിന്നിൽ ആര്?

നികുതി വെട്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾ, വ്യവസായികൾ–ഇവരിൽ ചിലർ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിനു വേണ്ട ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷനുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ എടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവരിൽനിന്നു ബില്ലുകൾ കമ്മിഷൻ വ്യവസ്ഥയിലോ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കോ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും. ശത കോടികളുടെ ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പാണ് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വിഭാഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

തട്ടിപ്പിന്റെ വഴി

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളോ ഉൽപന്നങ്ങളോ വൻ തോതിൽ വാങ്ങിയതായി കാണിച്ച്, വൻ തുകയുടെ ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും. ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പു സംഘങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സ്ഥാപനങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഇവിടെനിന്ന്, ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആവശ്യമുള്ള വ്യാപാരിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ചരക്ക് അയച്ചതായി ബില്ലുണ്ടാക്കും. യഥാർഥത്തിൽ ചരക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. വ്യാപാരി യഥാർഥത്തിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള ജിഎസ്ടി, വ്യാജ ഇടപാടുകളുടെ പേരിലുള്ള ക്രെഡിറ്റിലേക്കു തട്ടിക്കിഴിക്കും.

10 ലക്ഷം രൂപ ജിഎസ്ടി അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ഉദാഹരണമെടുക്കാം. 18% നികുതിയടക്കം 1.18 കോടി രൂപ വില വരുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയതായി കാണിച്ച് ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ബിൽ ഇയാൾക്കു തട്ടിപ്പു സംഘം നൽകും. ഈ ബിൽ ഓൺലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ, ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് വ്യാപാരിക്ക് 18 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾതന്നെ അനുവദിക്കും. യഥാർഥത്തിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള 10 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിക്കിഴിച്ചാൽ, 8 ലക്ഷം രൂപയുടെ മിച്ചം ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇനത്തിൽ വ്യാപാരിക്കു ലഭിക്കുന്നു. ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, അത്രയും തുക നികുതി വരുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ വില കുറച്ചു വിൽക്കാനും വ്യാപാരിക്കു കഴിയും. ബിൽ സഹിതംതന്നെ ഉൽപന്നം വിൽക്കുകയും നികുതി ഒഴിച്ചുള്ള വില പണമായി നേരിട്ടു വാങ്ങുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇത്, നികുതി കൃത്യമായി വാങ്ങുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റു വ്യാപാരികളെയാണു പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുക.

തട്ടിപ്പു സംഘത്തിന്റെ കമ്മിഷൻ

മറ്റു പലരുടെയും പേരിൽ ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുകയും ബില്ലുകൾ നൽകുകയും െചയ്യുന്ന സംഘങ്ങൾ നിശ്ചിത ശതമാനമോ നിശ്ചിത തുകയോ ആണ് കമ്മിഷൻ ആയി കൈപ്പറ്റുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇടപാട് എടുക്കാം. വ്യാപാരി, 1.18 കോടി രൂപ ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷൻ ഉടമയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഗൂഢസംഘം മുഴുവൻ തുകയും അപ്പോൾതന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നു പിൻവലിക്കും. ഈ ഇടപാട് നടക്കുന്നതോടെ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇടപാടുകളെല്ലാം നേരായിത്തോന്നും.

ചരക്ക് അയച്ചു, അതിന്റെ വിലയും നികുതിയും ബാങ്ക് വഴി എത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, യഥാർഥത്തിൽ ചരക്കു നീക്കം നടക്കാതെയാണു പണമിടപാടുകൾ നടന്നതെന്നു മാത്രം. ബാങ്കിലെത്തുന്ന തുകയിൽ നിന്ന്, നികുതിയുടെ 60% കമ്മീഷൻ ഈടാക്കിയ ശേഷം ബാക്കി 40 ശതമാനവും ചരക്കിന്റെ വിലയും വ്യാപാരിക്കു തിരികെ നൽകും. വ്യാപാരിക്ക് ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കമ്മിഷൻ നിരക്ക് 80% വരെ വർധിക്കും. നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കി, ബില്ലുകൾ നൽകുന്നവരുമുണ്ട്.

ഇടപാടുകൾ ഹവാലയിലൂടെയും

കമ്മിഷൻ കഴിച്ചുള്ള തുക തട്ടിപ്പു സംഘങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതു ഹവാല സംഘങ്ങൾ വഴിയാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യഥാർഥ നികുതിയും വരുമാനവും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതോടെ, വ്യാപാരിക്ക് ആദായനികുതിയിനത്തിലും ലാഭം. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയുള്ള ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പ് മേഖലയിൽ സജീവമാണ്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ റജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തവരുണ്ട്. കേരളത്തിലും ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷനുകൾ വ്യാപകമാണ്.

ഇരകളാകുന്നതു തീർത്തും ദരിദ്രർ

തട്ടിപ്പു സംഘങ്ങൾ, നേരത്തെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പേരിലാണു ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴതു തീർത്തും ദരിദ്ര പശ്ചാത്തലമുള്ളവരിലേക്കു മാറി.തികഞ്ഞ മദ്യപാനികളാണ് ഇരകളിലധികവും. ബാറിൽ വച്ചാണ് ഇവരെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇരകളുടെ പേരിലുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് മാത്രമാണു ചോദിക്കുക. പകരം, ആവശ്യത്തിനു മദ്യം വാങ്ങിച്ചു നൽകും. ഈ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതോടെയാണു തട്ടിപ്പിനു കളമൊരുങ്ങുന്നത്. ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തട്ടിപ്പു കണ്ടെത്തിയാൽ, കുടുങ്ങുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളാണ്. ‘തട്ടിപ്പു’ നടത്തിയ ആളെ തേടിച്ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു നേരം പോലും ഭക്ഷണം വയ്ക്കാനില്ലാത്തത്ര ദരിദ്രമായ വീടായിരുന്നെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൊരാൾ പറയുന്നു.

തെളിവുകൾ ശേഷിക്കാതെ

നേരത്തെ ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിപ്പു കണ്ടെത്തിയാൽ, തട്ടിപ്പുകാരിൽനിന്നു വ്യാജ ബില്ലുകളടക്കമുള്ള രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, തട്ടിപ്പുകാർ അടവു മാറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലാപ്ടോപ്പും നെറ്റ് കണക്‌ഷനും കാറും നൽകി ഒരാളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണവർ. രേഖകളെല്ലാം കാറിലും ലാപ്ടോപ്പിലുമായിരിക്കും. പരിശോധന നടക്കുന്നതറിഞ്ഞാൽ, ലൊക്കേഷൻ മാറും. അതിനിടെ, കടലാസുകൾ കത്തിച്ചു കളയും. ലാപ്ടോപ്പിലെ ഫയലുകൾ അപ്പാടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത്, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യും. ഇതോടെ, െതളിവു കിട്ടാതെ ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുഴങ്ങും. പെരുമ്പാവൂരിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം പിടികൂടിയ സംഘത്തിന് കേരളത്തിലും പുറത്തുമായി 14 ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷനുകൾ സ്വന്തമായുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കൈമാറുന്ന ഇരകൾക്കു ചെറിയ പ്രതിഫലം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പ്രതിഫലം തീരെയില്ല.

വായ്പാ തട്ടിപ്പും

ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പു സംഘങ്ങൾക്കു സ്വന്തം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകുന്നവർ ബാങ്ക് വായ്പയുടെ കെണിയിലും വീഴുകയാണ്. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വച്ച് ഒന്നിലേറെ ബാങ്കുകളിൽ തട്ടിപ്പുകാർ ഇരയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കും. ബാങ്കിൽ നൽകുന്ന ബില്ലുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ കാണുമെന്നതിനാൽ, കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് നൽകാൻ ബാങ്കുകൾ മടി കാണിക്കില്ല. തട്ടിപ്പുകാർ മുങ്ങുന്നതോടെ, ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ ബാധ്യത ഇരയുടെ തലയിലേക്കു വരും. ഇരയുടെ പേരിലെടുത്ത സിം കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തട്ടിപ്പു സംഘങ്ങളായിരിക്കും.

പഴുതുകൾ

∙ 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട എന്ന ആനുകൂല്യം മുതലെടുത്ത്, അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇടപാടു നടത്തിയതായി രേഖയുണ്ടാക്കും.

∙ പ്ലൈവുഡ് അടക്കമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളുടെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തു മരമാണ്. ഇത്, ബിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങിയതാണെന്നു പറഞ്ഞു രേഖയുണ്ടാക്കും. വൻതോതിൽ വാങ്ങിയതായി രേഖയുണ്ടാക്കി, വൻ തുകയുടെ ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും. െപരുമ്പാവൂരിലെ ചില പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി ഉടമകൾ വൻ തോതിൽ തടിയും വെനീറും (പ്ലൈവുഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന, തടിയുടെ ചീന്തുകൾ) വാങ്ങിയെന്നു കാണിച്ചു കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തതായി കേന്ദ്ര ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

അടയ്ക്കയുടെ പേരിൽ വയനാട്ടിൽ 42 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി വെട്ടിപ്പു നടത്തിയതു കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വയനാട് സ്വദേശിയായ അടയ്ക്ക വ്യാപാരി, ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പേരിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുകയും അവിടങ്ങളിൽനിന്നു കേരളത്തിലേക്ക് അടയ്ക്ക കൊണ്ടുവന്നതായി കാണിച്ച് ഇൻപുട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തതായാണു കണ്ടെത്തിയത്. 850 കോടിയോളം രൂപയുടെ വ്യാജ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായാണു കണ്ടെത്തിയത്.

∙ 2 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലെ ചരക്കു നീക്കത്തിന് ഇ–വേ ബിൽ വേണമെന്നു നിർബന്ധമുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, വിൽക്കുന്നയാളുടെയും വാങ്ങുന്നയാളുടെയും ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ സജീവമാണ്. 2 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അസാധാരണമാം വിധം ഇടപാടുകൾ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണു സംശയം ജനിക്കുന്നതും പരിശോധന നടക്കുന്നതും.

∙ ബെനാമി ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ പേരിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽനിന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പ്ലൈവുഡും വെനീറും കടത്തി, 130 കോടിയോളം രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിച്ചതായി സിജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് 2 വർഷം മുൻപു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷനുകൾ വ്യാപകം

സംസ്ഥാനത്തു ബെനാമി ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ വ്യാപകമാണെന്നു കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി വിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒട്ടേറെ സംഘങ്ങളാണ് ഇതിനു പിറകിലുള്ളത്. പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിൽ മാത്രം 200–ൽ പരം ബെനാമി ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷനുകളുള്ളതായി സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒരേ ഡോർ നമ്പറിൽ 4 റജിസ്ട്രേഷനുകൾ, 2 മുറി കെട്ടിടത്തിൽ 8 റജിസ്ട്രേഷനുകൾ, ഒരാളുടെ പേരിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത മേൽവിലാസങ്ങളിൽ 12 റജിസ്ട്രേഷനുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളും സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മനോദൗർബല്യമുള്ളവരുടെ പേരിലും നിലവിലില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിലും റജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, മലയാളികളുടെ പേരിൽ കൃത്രിമരേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് റജിസ്ട്രേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബെനാമി ജിഎസ്ടി ബില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഒറ്റ ഇ–വേ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ ഒന്നിലേറെ തവണയും ചരക്കു കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഢസംഘത്തിനു നൽകേണ്ടത് ബില്ലിന് 10,000 രൂപ. പെരുമ്പാവൂരിലെ ഒരു സംഘം, 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി എടുത്തത് 30 ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷനുകൾ. നൂറോളം പ്ലൈവുഡ് വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളും ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. സംഘം നൽകിയ ബില്ലുകളുപയോഗിച്ച് 350 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ചരക്കു കടത്തിയതായും സിജിഎസ്ടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ. മിക്ക സംഘങ്ങളുടെയും കൈയിൽ 3 മുതൽ 30 വരെ ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷനുകളുണ്ട്.

ഇരകൾ ‘മുതലാളി’മാരാകുന്നതിങ്ങനെ...

തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുപയോഗിച്ച് ഇവരുടെ പേരിൽ ആദ്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടെടുക്കും. പാൻ കാർഡാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ, ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ പേരിൽ വാടകക്കരാറും വാടകച്ചീട്ടുമുണ്ടാക്കും. കെട്ടിടത്തിനു നികുതി അടച്ചതിന്റെ രശീതും സംഘടിപ്പിക്കും. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും വച്ച് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കും. ‍ബാങ്ക് ഇടപാടുകളെല്ലാം നടത്തുന്നതു ഗൂഢസംഘമായിരിക്കും. ചെക്ക് ലീഫുകൾ ഗൂഢസംഘം മുൻകൂർ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിവയ്ക്കും. എടിഎം കാർഡുകളും ഇവരുടെ കൈയിലായിരിക്കും. െപരുമ്പാവൂരിലെ ഒരു തട്ടിപ്പു സംഘത്തലവന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് 100 ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കുകളും 30 എടിഎം കാർഡുകളുമാണ് സിജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

ഇരകളുടെ കഥകൾ, തട്ടിപ്പിന്റെയും

സഫ്‌വാൻ എന്ന ‘ഗോളി’

ഭാര്യയുടെ ആശുപത്രി ബിൽ അടയ്ക്കാൻ പണമില്ലാതായപ്പോഴാണു വയനാട് സ്വദേശി സഫ്‌വാൻ ജിഎസ്ടി മാഫിയയുടെ വലയിൽ വീണത്. സഫ്‌വാന്റെ പേരിലെടുത്ത ബെനാമി ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കോടികളുടെ മരം, വെനീർ കച്ചവടമാണു നടന്നത്. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകിയതു മാത്രമേ സഫ്‌വാന് അറിയൂ. 4000 രൂപയാണു പ്രതിഫലം ലഭിച്ചത്. മാസങ്ങൾക്കകം സിജിഎസ്ടി ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയപ്പോഴാണു തന്റെ പേരിൽ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പു നടന്ന കാര്യം സഫ്‌വാൻ അറിയുന്നത്. സഫ്‌വാന്റെ പേരിൽ കേരളം, ജാർഖണ്ഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷനുണ്ട്.



ഗതിയില്ലാത്ത ബെനാമികൾ



പിടിയിലായാലും നികുതിയോ പിഴയോ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത, തീർത്തും ദരിദ്രരായവരെയാണു ഗൂഢസംഘങ്ങൾ ബെനാമികളാക്കുന്നത്. മനോദൗർബല്യമുള്ളവരും ലഹരിമരുന്നിന് അടിമയായവരും ചായക്കട നടത്തുന്നവരും ബാർ ജീവനക്കാരനുമൊക്കെയുണ്ട്. ‘ഗോളി’ എന്നാണ് ഇവരുടെ വിളിപ്പേര്. ‘തല’ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. 5000 രൂപയാണ് ഇവർക്ക് ഗൂഢസംഘം പ്രതിമാസം നൽകിയിരുന്ന ശരാശരി പ്രതിഫലം. ഇപ്പോൾ, ഇതും നൽകുന്നില്ലെന്നാണു വിവരം. വ്യാജ രേഖകൾ വച്ചും രേഖകളിലെ തീയതി മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള കൃത്രിമം കാണിച്ചും റജിസ്ട്രേഷനെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



പെരുമ്പാവൂരിൽ ഒരിടത്ത് അന്വേഷണത്തിനു ചെന്ന സിജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്, ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിച്ച കെട്ടിടം കാണാനേ സാധിച്ചില്ല. വെറും പറമ്പു മാത്രമാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലെ ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിലാണു മിക്ക ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷനുകളുമെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 3 പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് അപേക്ഷ പരിശോധിക്കാൻ ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ലഭിക്കുക. ഇതിനകം മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, റജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിച്ചതായി കണക്കാക്കാം. തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ, സ്ഥലം നേരിട്ടു കണ്ടു പരിശോധന മിക്കപ്പോഴും നടക്കാറില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിക്കുന്നു.



നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത്, അസം

നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. പക്ഷേ, അസമിലെ ഒരു ബെനാമി റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ളത് നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത്, അസം എന്നാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇടപാടുകാർ വഴി അവിടങ്ങളിലെ കെട്ടിട ഉടമസ്ഥതാ രേഖ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് കേരളത്തിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ ആയി റജിസ്ട്രേഷനെടുക്കുക. പരിചയമുള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പേരിലും അവരുടെ നാട്ടിൽ റജിസ്ട്രേഷനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ‘ഗോളി’യായ സിദ്ദിഖ് എന്നയാളുടെ പേരിൽ 3 പാൻകാർഡുകൾ എടുത്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംഘത്തെ വിൽക്കുന്ന ‘ഗോളി’

‘ഗോളി’കളെല്ലാം സഫ്‌വാനെ പോലെയാണെന്നു കരുതരുത്. തന്റെ പേരിലുള്ള ജിഎസ്ടി റജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നിലധികം സംഘങ്ങൾക്കു വിലപേശി വിൽക്കുന്ന ‘ഗോളി’കളുമുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ ഒരു ബാറിലെ ജീവനക്കാരനായ ശ്രീധരനു ഗൂഢസംഘങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാസ വരുമാനം 30,000 രൂപയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ‘ഗോളികളെ’ അവരറിയാതെ തന്നെ സംഘങ്ങൾ പരസ്പരം വിൽക്കാറുമുണ്ട്.

തട്ടിപ്പ് കൂടുതലും ഏതു മേഖലയിൽ?

ബില്ല് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, തടി പോലെയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളിലാണ് തട്ടിപ്പിനു സാധ്യതയേറെ. ഉയർന്ന നികുതി നിരക്കുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ. എന്നാൽ, തട്ടിപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഏത് ഉൽപന്നത്തിലും ഇതു ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

എന്താണു ശിക്ഷ?

ജിഎസ്‌ടി വെട്ടിപ്പു നടത്തുന്നവർ നികുതി, 100% പിഴ എന്നിവ 18% നികുതി സഹിതം അടയ്ക്കണം. 2 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിലാണു നികുതി വെട്ടിപ്പെങ്കിൽ, അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം പ്രകാരം വിചാരണ ചെയ്യാം. വെട്ടിപ്പ് 5 കോടി രൂപയ്ക്കു മീതെയാണെങ്കിൽ 5 വർഷം വരെയും 2 മുതൽ 5 വരെ കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ 3 വർഷവും 1 മുതൽ 2 വരെ കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷവും വരെ തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. പിഴ ഇതിനു പുറമെയാണ്.

