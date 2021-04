കുട്ടിയെപ്പോലെ കരയരുതെന്ന് കേന്ദ്രം; മോദിയെ എന്തിനാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അസം മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മുറുകുന്നതിനിടെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ആം ആദ്‌മി സർക്കാരിനെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് ചെയ്ത് കേന്ദ്ര സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത. സംസ്ഥാനത്ത് 480 ടൺ ഓക്‌സിജൻ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തമാണു കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നു ഡൽഹി സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ രൂക്ഷ പ്രതികരണം.

‘എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഉള്ളതിനാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. കരയുന്നൊരു കുട്ടിയെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നതിൽനിന്നു ഡൽഹി സർക്കാർ പിന്തിരിയണം’– കേസിൽ വാദം നടക്കുന്നതിനിടെ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. മേയിലും ജൂണിലും വൻ വർധനയുണ്ടാകാമെന്നും ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യം നേരിടാൻ രാജ്യം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി.



‘നാം തരംഗമെന്നു വിളിക്കുന്നു; യഥാർഥത്തിൽ ഇതു സൂനാമിയാണ്’– രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഓക്സിജൻ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്നുള്ള കോവിഡിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥയോടു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പ്രതികരിച്ചതിങ്ങനെയാണ്. ഓക്സിജൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാരായാലും അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുമെന്നും പറഞ്ഞു. ‘വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭമെങ്കിലും കാട്ടിത്തരൂ. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, തദ്ദേശ സ്ഥാപന ജീവനക്കാരിലാരായാലും വെറുതെ വിടില്ല’– ഡൽഹി സർക്കാരിനോടു ജസ്റ്റിസുമാരായ വിപിൻ സാംഗി, രേഖ പള്ളി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.



ഇതിനിടെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ ‘പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം’ നടത്തിയ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനെ വിമർശിച്ചു അസം ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹിമാന്ത ശർമ രംഗത്തെത്തി. യോഗത്തിൽ കേജ്‌രിവാൾ സംസാരിക്കുന്ന തത്സമയ വിഡിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ‘പ്രിയ കേജ്‌രിവാൾ, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഇതുവരെ എട്ട് ഓക്‌സിജൻ പ്ലാന്റുകളാണ് അസം നിർമിച്ചത്. 2020 ഡിസംബറിൽ എട്ട് പ്ലാന്റുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് അങ്ങേയ്ക്കു പിഎം കെയർ ഫണ്ട് വഴി ലഭിച്ചതാണ്. ഒരെണ്ണം പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ടും എന്തിനാണു പ്രധാനമന്ത്രിയെ പഴി പറയുന്നത്’– അസം മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



