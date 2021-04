രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിർത്തൂ; ജനസേവനത്തിനിറങ്ങൂ: രാഹുലിന്റെ ‘ജൻ കി ബാത്ത്’ ആഹ്വാനം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിൽ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ‘ജൻ കി ബാത്ത്’ ചെയ്യാൻ സമയമായതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ച് ജനസേവനത്തിനിറങ്ങാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് രാഹുൽഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിന്റെ ധർമമെന്നും രാഹുൽ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണമായ ‘മൻ കി ബാത്ത്’ പരിപാടിക്കു പിന്നാലെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഓക്സിജൻ, ഐസിയു എന്നിവയുടെ ക്ഷാമത്തിന് ഉത്തരവാദി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപന വേളയിൽ ഒട്ടേറെ പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ഇവയുടെ ക്ഷാമമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: "Important To Do Jan Ki Baat": Rahul Gandhi Slams Centre Over Covid