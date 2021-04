സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ എയിംസിലേക്ക് മാറ്റണം; ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് എംപിമാരുടെ കത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ മലയാളി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡല്‍ഹി എയിംസിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 11 യുഡിഎഫ് എംപിമാര്‍ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണയ്ക്ക് കത്ത് അയച്ചു. ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തു നല്‍കി.

കോവിഡ് ബാധിതനായ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്‍ നിലവില്‍ മഥുര മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ജയിലില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ സിദ്ദിഖിന്റെ താടിയെല്ലിന് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. കടുത്ത പ്രമേഹ രോഗിയായ സിദ്ദിഖിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം.

ആശുപത്രി ബെഡില്‍ ചങ്ങലയാല്‍ ബന്ധിച്ച നിലയിലാണ് സിദ്ദിഖ് കഴിയുന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിദ്ദിഖിന്റെ അഭിഭാഷകനും കഴിഞ്ഞദിവസം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. ഹാത്രസില്‍ ദലിത് പെണ്‍കുട്ടി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതിനിടെയാണ് സിദ്ദിഖ് കാപ്പനെ യുപി പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ആറു മാസത്തിലേറെയായി മഥുര ജയിലില്‍ കഴിയുകയാണ് സിദ്ദിഖ്.



English Summary : 11 UDF MPs write to CJI to shift Siddique Kappan to Delhi AIIMS