1001 കോടിയുടെ വീടുവാങ്ങി ‘മിസ്റ്റർ വൈറ്റ്’; ‘ആരുമറിയാതിരുന്ന’ കോടീശ്വരൻ ഡമാനി

കുടിലിൽനിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. അതാണ് ഡി മാർട്ട് സ്ഥാപക ചെയർമാൻ രാധകിഷൻ ഡമാനിയുടെ ജീവിത കഥ. 15.4 ബില്യൻ ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള ഡമാനി, ഫോബ്സ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 2019-20ൽ രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ ശത കോടീശ്വരനായിരുന്നു. ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് 2020-21ൽ ശത കോടീശ്വരന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം എട്ടാമതും. ഫോബ്സ് റിയൽ ടൈം ബില്യനയർ ഇൻഡക്സ് കാണിക്കുന്നത്, സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എച്ച്സിഎൽ സ്ഥാപകൻ ശിവ നാടാർക്കും, ഗൗതം അഡാനിക്കും, ആനന്ദ മഹീന്ദ്രക്കും ഉയരെ ആണെന്നതാണ്.

ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകത്തെ ഈ മുൻനിരക്കാരനെ, പക്ഷെ പൊതുമണ്ഡലത്തിന് അത്ര പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനു കാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. പ്രശസ്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽനിന്ന് എപ്പോഴും വഴിമാറി നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് 66 കാരനായ ഡമാനി. ആർഭാടങ്ങളിൽ നിന്നും, ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അകലം പാലിച്ചു. പേജ് ത്രീ പോസ്റ്റർ ബോയ് ആകാൻ ഡമാനി ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഒരിക്കലും. എപ്പോഴും വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡമാനിയെ അടുപ്പക്കാർ ‘മിസ്റ്റർ വൈറ്റ്’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.



ഡമാനിയുടെ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന പല ഇന്ത്യൻ ശത കോടീശ്വരന്മാരുടെയും മുഖത്തെ സ്ഥായീഭാവം ലോകത്തോടുള്ള പരമ പുച്ഛമാണെങ്കിൽ, ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ശാന്തനായാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തെ കാണുക. ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ വമ്പൻ കളിക്കാരനായ ഡമാനിക്കു സെൽഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഒരു താൽപര്യവുമില്ലന്നു സാരം. ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം, അത് ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപമാണെങ്കിലും, ചില്ലറ വിൽപന സംരംഭമാണെങ്കിലും, വിജയത്തിന്റെ എവറസ്റ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണു ഡമാനിയുടെ ഹരം. അവിടെ നിശബ്ദനായി ഏകാഗ്രതയോടെ ഓരോ കരുക്കൾ നീക്കി, വളരെ സാവധാനം, എന്നാൽ ഉറച്ച കാൽവയ്പ്പോടെ, വ്യവസായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി അദ്ദേഹം പടുത്തുയർത്തി.



മധുകുഞ്ച് ആകാശദൃശ്യം (Photo Courtesy: Wikimapia/Yadumathur)

മുംബൈയിൽ അതിസമ്പന്നർ താമസിക്കുന്ന മലബാർ ഹില്ലിൽ അടുത്തിടെ വിപണിയിൽ 724 കോടി വിലയുള്ള ‘മധുകുഞ്ച്’ എന്ന ഇരുനില മാളികയും അത് നിൽക്കുന്ന 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലവും 1001 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതോടെയാണ്, ഡമാനിയെക്കുറിച്ച് ജനം അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ഒരു ബംഗ്ലാവിനു രാജ്യത്തു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലയാണിത്. പ്രേംചന്ദ് റോയ്ചന്ദ് കുടുബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ് മലബാർ ഹില്ലിൽ നാരായൺ ദബോൽക്കർ മാർഗിന് സമീപത്തുള്ള 6000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ‘മധുകുഞ്ച്’. അവരിൽനിന്നാണ് ഡമാനി ‘മധുകുഞ്ചും’ സ്ഥലവും വാങ്ങിയത്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുംബൈ (അന്ന് ബോംബെ) നഗരത്തിലെ പരുത്തി, ബുള്ളിയൻ രാജാവെന്നd അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന bമ്പൻ വ്യവസായി ആയിരുന്നു ജൈന വംശജനായ പ്രേംചന്ദ് റോയ്‌ചന്ദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മനക്ക്‌ലാൽ പ്രേംചന്ദ് 90 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും കോർത്തിണക്കുന്ന ആർട് ഡെക്കോ വാസ്തുശിൽപ മാതൃകയിൽ പണിത മാളികയാണ് ‘മധുകുഞ്ച്’.



വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകത്ത്‌ പ്രേംചന്ദ് റോയചന്ദ് (പി ആർ) ഗ്രൂപ്പ് തീരെ നിഷ്പ്രഭമാണെകിലും, അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ പ്രേംചന്ദ് റോയ്‌ചന്ദ് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകത്തിന് ആധാരശില പാകിയ അപൂർവം പ്രതിഭാധനരിൽ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹവും മറ്റ്‌ 4 ഓഹരി ദല്ലാളുമാരും ചേർന്ന് 1850കളിൽ രൂപംകൊടുത്ത നേറ്റിവ് ഷെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനാണ് പിന്നീട് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയി വളർന്നു പന്തലിച്ചത്‌. ഇപ്പോൾ ബിഎസ്‌ഇ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഈ പ്രഥമ ഓഹരി വിപണകേന്ദ്രം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ വലിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചാണ്. അന്നത്തെ മുംബൈയിലെ പല ബാങ്കുകളുടെയും സ്ഥാപകരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിവേഗം വളരുന്ന മുംബൈ നഗരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ, കടൽ നികത്തി കരയാക്കാൻ ഉയർന്നുവന്ന പല കമ്പനികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരുന്നു.



ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള പരുത്തിക്കയറ്റുമതി, സ്വർണ വ്യാപാരം, ഓഹരിക്കച്ചവടം, കടൽ നികത്തൽ എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന വ്യവസായി ആയി മാറി പ്രേംചന്ദ് റോയചന്ദ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തട്ടിപ്പുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് പല ബാങ്കുകളും പൊളിയുകയോ, വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയോ ചെയ്‌തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ‘സ്‌കാം ആർടിസ്റ്റ്’ എന്നൊരു പേരും ചാർത്തി കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞതോടെ, പ്രേംചന്ദ് റോയ്ചന്ദ് തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒട്ടുമുക്കാൽ പങ്കും സമൂഹത്തിനു തിരിച്ചുകൊടുത്തു. മുംബൈയിൽ പലയിടത്തും തന്റെ ജന്മനഗരമായ സൂറത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഗുജറാത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായും, അവരെ അധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും അനേകം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു. ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫോർട്ട് ക്യാംപസിൽ കാണുന്ന ഉത്തുംഗമായ രാജാഭായ് ക്ലോക്ക് ടവർ 1869ൽ 2 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി സ്വന്തം മാതാവിനുവേണ്ടി നിർമിച്ചതാണ്.



പ്രേംചന്ദ് റോയ്‌ചന്ദ്

1831ൽ സൂറത്തിൽ രാജാഭായിയുടെയും റോയ്‌ചന്ദ് ദീപചന്ദ്ന്റെയും മകനായി ജനിച്ച പ്രേംചന്ദ് റോയ്‌ചന്ദ്, മരക്കച്ചവടക്കാരനായ അച്ഛൻ മുംബൈയിലേക്ക്‌ ബിസിനസ് മാറ്റിയപ്പോൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മുംബൈയിലേക്ക്ു ചേക്കേറി. പ്രസിദ്ധമായ എൽഫിൻസ്റ്റൻ കോളേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം. അത് ബിസിനസ്സിൽ വളരാൻ വളരെയേറെ സഹായിച്ചു. രാധകിഷൻ ഡമാനിയും മുംബൈയിലേക്ക്ു ചേക്കേറിയതാണ്. 1954 മാർച്ച് 15നു രാജസ്ഥാനിലെ ബികനീറിൽ ജനിച്ച ഡമാനി, ബാല്യത്തിനു ശേഷം അച്ഛൻ ജോലിചെയ്യുന്ന മുംബൈ നഗരത്തിലേക്ക് ജീവിതം പറിച്ചുനട്ടു. മഹാനഗരത്തിലെ ഒരു ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒപ്പമായിരുന്നു താമസം. ബികോം ആദ്യ വർഷത്തോടെ പഠിത്തം അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ബാൾ ബെയറിങ്ങിന്റെ ചെറിയൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങി. പെട്ടെന്നുതന്നെ അതു തന്റെ വഴിയല്ലന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡമാനി, ബെയറിങ് കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ച്‍ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞു.



മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഓഹരി വിപണിയിലെ ഡമാനിയുടെ തുടക്കം. ക്രമേണ ഡമാനി ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ ഓഹരിയിലും നല്ലനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ, എന്നാൽ വലിയ വിലയില്ലാത്ത ഓഹരികളിലുമായിരുന്നു ഡമാനിയുടെ കണ്ണ്. 1989ൽ ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി ‘ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റാർ’ എന്നൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി. 1992ൽ ഡമാനി സെബിയുടെ അംഗീകാരമുള്ള ഓഹരി ദല്ലാളായി. ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിൽ ഡമാനി ഒരു മാന്ത്രികനാണ്. വിപണി കയറുമ്പോഴും, ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഡമാനി പണം കൊയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഓഹരി വിപണി കയ്യിലിട്ട്‌ അമ്മാനമാടുന്ന രാകേഷ് ജുൻജുൻവാല പോലും ഡമാനിയെ തന്റെ ഗുരുവാ‌യാണ് കാണുന്നത്



രാകേഷ് ജുൻജുൻവാല (Photo Courtesy: Wikimedia Commons)

1999ൽ, അപ്ന ബസാറിന്റെ മുംബയിലെ നെരൂളിലെ വിൽപനശാലയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഡമാനി ചില്ലറ വിൽപന രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2000ൽ അദ്ദേഹം ഡി മാർട്ടിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ അവന്യു സൂപ്പർമാർട്സ് ആരംഭിച്ചു. 2002ൽ ഡമാനി അപ്ന ബസാർ സ്വന്തമാക്കി. തുടർന്ന് അവന്യു സൂപ്പർമാർട്സ്ന്റെ കീഴിൽ ഡി മാർട്ട് എന്ന സ്വന്തം ചില്ലറ വിൽപന ശൃംഖല തുടങ്ങി. ആ വർഷംതന്നെ മുംബയിലെ പൗവായിൽ ഡി മാർട്ടിന്റെ ആദ്യ വിൽപനശാല തുറന്നു. 15 വർഷംകൊണ്ട് ഡമാനി ഡിമാർട്ട് നല്ല ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും, പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും വിൽക്കുന്ന ചില്ലറ വിൽപന ശൃംഖലയാക്കി മാറ്റി. 2017ൽ അവന്യു സൂപ്പർമാർട്സ് (ഡി മാർട്ട്) നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇന്ന് ചില്ലറ വിൽപന ശൃംഖലയുടെ ഓഹരികളിൽ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ഓഹരികളിൽ ഒന്നാണ് അവന്യു സൂപ്പർമാർട്സിന്റെ ഓഹരി. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം, അവന്യു സൂപ്പർമാർട്സ് 24,675.01 കോടി വിറ്റുവരവിൽനിന്ന് 1349.89 കോടി ലാഭമുണ്ടാക്കി. ഇന്ന് രാജ്യത്തെ 18–ാമത്തെ വിലകൂടിയ കമ്പനിയാണ് അവന്യു സൂപ്പർമാർട്സ്.



ഓഹരി വിപണിയിൽ കളിക്കുന്ന അതേ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഡമാനി ചില്ലറ വിൽപന മേഖലയിലും കളിക്കുന്നത്. താൻ രൂപം കൊടുത്ത ബിസിനസ് മോഡലിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ആദ്യം വിപണിയിൽ കയറിക്കൂടി. പിന്നീട്, ഏറ്റവുമധികം ആളോഹരി വരുമാനവും ജനസഖ്യയുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപാരം വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തെലങ്കാന, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, പഞ്ചാബ്, ഛത്തിസ്ഗഢ് , രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങി 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ഡമനിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഡമാനിയുടെ ഡി മാർട്ട് എന്ന വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം.



ഹൈദരാബാദിലെ ഡിമാർട്ട് ഷോറൂമുകളിലൊന്ന് (Photo Courtesy: Magicpin)

ഇത്ര കരുതലോടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്ന, ഡമാനി 724 കോടി വിപണി വിലയുള്ള ആസ്തി എന്തിന് 1001 കോടിക്ക് വാങ്ങി എന്നു ന്യായമായ സംശയം ആർക്കും ഉണ്ടാകാം. അതാണ് ഡമാനി. വിപണി നിരീക്ഷകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഡമാനി അടുത്തകാലത്തെ മാർക്കറ്റ് ബൂമിൽനിന്ന് പണം കൊയ്‌തു കൂട്ടി. അത് ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചുകിട്ടാൻ (ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേൺ) നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരിടം വേണം. അതിനുപറ്റിയത് പാർപ്പിട ആസ്തിയാണ് (റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി). മുംബൈയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച് മധുകുഞ്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഭൂമിയുടെ വില 4–5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയാകും. അല്ലെങ്കിൽ മധുകുഞ്ച് ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു അവിടെ വ്യാപാര സമുച്ചയം പണിയും. ഇതിനു മുൻപ്, മലബാർ ഹില്ലിൽ ബംഗ്ലാവുകൾ വാങ്ങിയവരിൽ പലരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ഏതായാലും, ഈ കച്ചവടത്തിൽനിന്ന് ഡമാനി കോടികൾ കൊയ്യുമെന്നതു തീർച്ച. അതുകൊണ്ടാണ്, ചതുരശ്ര അടിക്ക് 75,000 - 80,000 കിട്ടുമായിരുന്ന ആസ്തി 1.6 ലക്ഷത്തിന് ഡമാനി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ ഇടപാട് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മാത്രം 30 കോടിയാണ് ഡമാനി സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി അടച്ചത്. ഇത് 50 കോടി ആകേണ്ടതായിരുന്നു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടി 5 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 3 ശതമാനമായി കുറച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇളവ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ഡമാനിയും സഹോദരനും കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ ശത കോടീശ്വരന്മാരുടെ നിര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൽത്തമൗണ്ട് റോഡിലെ പൃഥ്‌വി അപാർട്മെന്റിലാണ്.



ഡിമാർട്ട് ഷോറൂമിൽനിന്നുള്ള കാഴ്‌ച (Photo: Dmart Official Website)

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടയിൽ ഡമാനി മധുകുഞ്ച് കൂടാതെ രണ്ട് വമ്പൻ ആസ്തികൾ കൂടി സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഡമാനിയുടെ കുടുംബ ഓഫിസ്‌ മൊണ്ടേലെസ് ഇന്ത്യയുടെ (പഴയ കാഡ്‌ബറി ഇന്ത്യ) താനെയിലുള്ള 8 ഏക്കർ 250 കോടിക്ക് മാർച്ച് 19നു വാങ്ങിയതാണ് ഒന്ന്. ഇതു കൂടാതെ ഡി മാർട്ട്, മുംബൈ നഗരത്തിലെ ചെമ്പൂരിൽ വാധ്വാ ഗ്രൂപ്പ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ‘എപ്പിസെന്റർ’ സമുച്ചയത്തിൽ 39,000 ചതുരശ്ര അടിവരുന്ന രണ്ട് നിലകൾ 113 കോടിക്കും സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ ശത കോടീശ്വരന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈയിലുള്ളവർക്കു ദക്ഷിണ മുംബൈയിൽ അതിസമ്പന്നരുടെ വാസകേന്ദ്രങ്ങളായ കാർമിച്ചെൽ റോഡ്, ആൽത്തമൗണ്ട് റോഡ്, നേപ്പിയൻ സീ റോഡ്, മലബാർ ഹിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാസഗൃഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അതിനായി അവർ എത്ര രൂപ മുടക്കാനും തയാറാണ്. തന്നെയുമല്ല, തന്റെ മാളികയായിരിക്കണം ഏറ്റവും മുന്തിയത് എന്നൊരു നിർബന്ധം അവരുടെയിടയിൽ ഉണ്ട്.



2015ൽ ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കുമാരമംഗലം ബിർള മലബാർ ഹില്ലിൽ കടലിനഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന 30,000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ജാത്യാ ഹൗസ് 425 കോടിക്കാണ് വാങ്ങിയത്. അക്കാലത്ത്‌ ഒരു ബംഗ്ലാവിനു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ വിലയായിരുന്നു അത്. അതിനുമുൻപ്, 2012ൽ 400 കോടിക്ക് നേപ്പിയൻ സീ റോഡിലുള്ള 3 നില ബഗ്ലാവായ മഹേശ്വരി ഹൗസ് ജെഎസ് ഡബ്ല്യൂ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജിൻഡാൽ വാങ്ങിയതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം. 2015ൽത്തന്നെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ സൈറസ് പൂനവാല യുഎസ് കോൺസുലേറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബ്രീച് കാൻഡിയിലെ ലിങ്കൺ ഹൗസ് 750 കോടിക്ക് വാങ്ങി മുംബൈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയെ ഞെട്ടിച്ചു. 50,000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ബഗ്ലാവ്, പുനവാല കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാനായാണു വാങ്ങിയത്‌. 2014ൽ ഇന്ത്യയുടെ അണുശക്തി പദ്ധതികളുടെ പിതാവായ ഹോമി ഭാഭായുടെ മലബാർഹില്ലിലുള്ള വീട്- മെഹ്റാങ്ങിർ- 372 കോടിക്ക് ഗോദ്റേജ് കുടുംബം സ്വന്തമാക്കി. ശത കോടീശ്വരന്മാർ നടത്തുന്ന ഈ കച്ചവടം ഒന്നും തന്നെ, മുംബൈയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയെ ഒരു തരത്തിലും സാധീനിക്കുന്നില്ല. അത് ഉന്നതങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമ്പന്നതയുടെ വിസ്മയ കാഴ്ചകളാണ്.



(ലേഖകൻ പ്രമുഖ ഇംഗ്ലിഷ് ദിനപത്രങ്ങളിൽ ധനകാര്യ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം)



English Summary: Who is Radhakishan Damani and Why He Bought a House Worth 1000 Crore at Mumbai's Malabar Hill?