സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ആരോഗ്യ നില ഗുരുതരം; മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്ന് ഭാര്യ

മലപ്പുറം∙ യുഎപിഎ ചുമത്തപ്പെട്ട് തടവില്‍ കഴിയുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്‍റെ മോചനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്ന് ഭാര്യ റെയ്ഹാനത്ത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്‍റെ നില ഗുരുതരമാണ്. ശുചിമുറിയില്‍പോലും പോകാന്‍ അനുവദിക്കാതെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും റെയ്ഹാനത്ത് പറഞ്ഞു.



സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും മാനുഷിക പരിഗണന വച്ച് തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡൽഹി എയിംസിലേക്കു മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ.സുധാകരൻ എംപി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണയ്ക്ക് കത്ത് നൽകി. നിലവിൽ മഥുരയിലെ ജയിലാശുപത്രിയിലാണ് സിദ്ദീഖ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് സിദ്ദീഖ് കാപ്പനെ യുപി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

