ഹരിയാനയിൽ 5 കോവിഡ് രോഗികളുടെ മരണം: ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമെന്ന് ആരോപണം

ഹിസാർ∙ ഹരിയാനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അഞ്ചു കോവിഡ് രോഗികളുടെ മരണത്തിന് കാരണം ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമെന്ന് ആരോപണം. ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള ഒരു രോഗി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരാണ് ഇന്ന് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തുവന്നു.

ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ തയാറായിട്ടില്ല. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അനാസ്ഥയാണ് മരണകാരണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരാതികളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്.



ഞായറാഴ്ച ഹരിയാനയിലെ തന്നെ റിവാരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നാലു പേർ മരിച്ചതു ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ആണെന്ന തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.



