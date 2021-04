‘വാക്സീനേഷനു മുൻപേ രക്തം ദാനം ചെയ്യണം’; യുവജനങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വാക്സിനേഷനു മുൻപേ രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ തയാറാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു മാസത്തേക്കു രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം. രക്തദാനത്തിനായി യുവജനസംഘടനകൾ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

രക്തദാന സന്നദ്ധതയുള്ള നിശ്ചിത പ്രായ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരാൾ വാക്സീനെടുത്ത് 28 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഡോസ് കൂടിയെടുക്കും. വീണ്ടും 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രക്തദാനം സാധ്യമാക്കൂ. ഏകദേശം രണ്ടു മാസത്തോളം ഇയാൾക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഇത് കാര്യമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കും. നിലവിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ രക്തദാന സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് എത്തുന്ന വ്യക്തികളിൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു പേരെങ്കിലും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരോ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗം ഭേദമായശേഷം നിശ്ചിത കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തവരോ ആണെന്നതിനാൽ രക്തം സ്വീകരിക്കാതെ മടക്കി അയയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്.



English Summary : Blood donation should be done before vaccination, says CM Pinarayi Vijayan