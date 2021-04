18 നു മേൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും വാക്സീൻ; വരാൻ പോകുന്നത് രക്തക്ഷാമമെന്ന് ആശങ്ക

കൊച്ചി∙ വാക്സീൻ ക്ഷാമം, ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം എന്നെല്ലാം കേട്ടുപരിചയിച്ചുതുടങ്ങിയാ നാം ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിലെ രക്തക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചാകാം – ഇതു പറയുന്നത് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ.അന്റോണിയോ പോൾ. രക്തക്ഷാമം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പുകളുമായി ഇതിനകം ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിപ്പേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും വരാനിരിക്കുന്ന രക്ത പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ പ്രചാരണവും ശക്തം. രക്ത ലഭ്യതയ്ക്കു നിലവിൽ കാര്യമായ പ്രതിസന്ധിയില്ലെങ്കിലും 18 വയസിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള രക്ത ദൗർലഭ്യത കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ചിലർ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇതിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വിമർശനവും ഉയർത്തുന്നു. മേയ് ഒന്നു മുതൽ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു വാക്സീൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോഴാണു രക്ത ദൗർലഭ്യതയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നിലവിൽ രക്തദാനത്തിന് എത്തുന്നവരിൽ 80% പേരും 18 വയസ് മുതൽ 45 വയസ് വരെയുള്ളവരാണ്. രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനു നാഷനൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൗൺസിലിന്റെ(എൻബിടിസി) മാർഗനിർദേശം അനുസരിച്ച് വാക്സീൻ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ 28 ദിവസം വരെ രക്തദാനം പാടില്ല. രക്തദാനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉന്നത സമിതിയാണ് എൻബിടിസി.

ഉയരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി

രക്തദാന സന്നദ്ധതയുള്ള നിശ്ചിത പ്രായവിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരാൾ വാക്സീനെടുത്ത് 28 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഡോസ് കൂടിയെടുക്കും. വീണ്ടും 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രക്തദാനം സാധ്യമാകൂ. ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം ഇയാൾക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ഇത് കാര്യമായ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കും. നിലവിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ രക്തദാന സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് എത്തുന്ന വ്യക്തികളിൽ അഞ്ചു പേരെങ്കിലും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരോ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗം ഭേദമായശേഷം നിശ്ചിത കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തവരോ ആണെന്നതിനാൽ രക്തം സ്വീകരിക്കാതെ മടക്കി അയയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. കോവിഡ് വന്നയാൾക്ക് ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ രോഗമില്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച് 14 ദിവസത്തിനു ശേഷവും ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തി 28 ദിവസത്തിനു ശേഷവുമേ രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ.

ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ വാക്സീനെടുക്കും മുൻപു തന്നെ രക്തം ദാനം ചെയ്യൂ എന്ന് ആഹ്വാനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നതും. രക്തദാന സന്നദ്ധതയുള്ളവർ തീർച്ചയായും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കും മുമ്പ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ പോയി രക്തം ദാനം ചെയ്യണം. ഈ സന്ദേശം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതലായി പൊതു ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡോ. അന്റോണിയോ പോൾ പറയുന്നു.

നയം മാറ്റം ആവശ്യം

രക്തദൗർലഭ്യം ഒഴിവാക്കാൻ രക്തദാനത്തിനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഇതിനകം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ തന്നെയാണു യുകെയിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പക്ഷേ ഏഴു ദിവസത്തിനു ശേഷം രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനു തടസമില്ല. അമേരിക്കയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫൈസർ വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പെടുത്താൽ അന്നു തന്നെ രക്തദാനത്തിനു തടസമില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വാക്സീനെടുത്തവർക്കു രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇടവേള 14, അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു ദിവസമായെങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ രക്തം മറ്റൊരു രോഗിക്കു നൽകുന്നതുകൊണ്ടു സാങ്കേതികമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതേസമയം ആന്റി ബയോട്ടിക്സ് പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽനിന്നും രക്തം ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല. ഇവർക്ക് രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞശേഷം രക്തം നൽകുന്നതിനു തടസമില്ല. ബ്ലാഡ് ബാങ്കുകളിലെത്തുന്ന രക്തത്തിൽനിന്ന് പ്ലാസ്മയും മറ്റു ഘടകങ്ങളും വേർതിരിച്ചാണ് ചില രോഗികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മരുന്നിന്റെ അംശം ഈ പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാകും. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നൽകുമ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾ അലർജി വരുത്താനിടയുണ്ട്.

കോവിഷീൽഡ് വാക്സീനു പിന്നിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ

വാക്സീനുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ളവയാണ്. വൈറസുകളെ നിർജീവമാക്കി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാക്സീനും ജീവനുള്ള വാക്സീനുകളും. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കെതിരെയുള്ളത് ലൈവ് വാക്സീനാണ്. ഇത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റസ് ബി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സാങ്കേതിക വശം പരിഗണിച്ചാണ് വാക്സീനെടുത്ത ഒരാൾ 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ രക്തം ദാനം ചെയ്യാവൂ എന്നു നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.

നിർജീവമാക്കി നിർമിക്കുന്ന വാക്സീന് ഉദാഹരണമാണ് കോവാക്സീൻ. കോവിഷീൽഡ്, സ്പുട്നിക് പോലെയുള്ള വാക്സീനുകൾ റീകോംപിനന്റ് വാക്സീനുകളാണ്. കുറേക്കൂടി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്സീനുകളാണിവ.

ഫൈസറിന്റെ വാക്സീനും സമാന സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ളതാണ്. ഈ വാക്സീനുകളെടുക്കുന്നവർക്കു രോഗം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് വാക്സീനെടുത്താലും യുകെയിലും മറ്റും രക്തദാനത്തിനു ദീർഘകാലത്തെ തടസമില്ലാത്തത്. ഫൈസറിന്റെ വാക്സീനെടുത്തവർക്ക് അമേരിക്കയിൽ അന്നു തന്നെ രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ നയരൂപീകരണ ബോഡികൾ പഴയ രീതികൾ പിന്തുടരുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അശാസ്ത്രീയ നയം തുടർന്നു വരുന്നതിനു കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ് വിമർശനം. ഇതു തിരുത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

രക്ത ദാതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തപ്പോൾ മുതൽ രക്ത ദൗർലഭ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എറണാകുളത്ത് രക്തദാതാക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻകൈ എടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശി ശ്രീനാഥ് പത്മനാഭൻ പറയുന്നു. കോവിഡ് പിടിച്ചാലോ എന്നു ഭയന്ന് ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിലേക്കു ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് വലിയ വെല്ലുവിളി. കോളജുകളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമല്ലാത്തതും ആളുകൾ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാലും രക്തദാനത്തിനു സന്നദ്ധതയുള്ളവരുടെ എണ്ണം കാര്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ ഒരാൾ 10 യൂണിറ്റ് രക്തം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 20 മിനിറ്റനുള്ളിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ പലരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് രക്തദാന സന്നദ്ധതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആശുപത്രികളിൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതു പോലെ നടക്കാത്തതിനാൽ രക്തത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് ആശ്വാസമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

English Summary: Concern over possible blood shortage ahead of mass vaccination from May 1