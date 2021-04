പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10 ശതമാനത്തിൽ കൂടിയാൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോക്ഡൗൺ, കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഒരാഴ്ചയായി പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 10 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴും 60 ശതമാനത്തിലധികം ആശുപത്രി കിടക്കകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്നു കേന്ദ്രം നിർദേശിക്കുന്നു.

ഒരു പ്രദേശത്തു ലോക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ‘വലിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ’ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, രോഗം ബാധിച്ച ജനങ്ങളുടെ കണക്ക്, മറ്റു വിശകലനങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ആശുപത്രി– അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യശേഷി, അതിർത്തികൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം. വസ്തുനിഷ്ഠവും സുതാര്യവും സാംക്രമിക രോഗശാസ്‌ത്രവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചട്ടക്കൂട് വേണം. കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസത്തേക്കു നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.



നിയന്ത്രണത്തിനായി ഒരു പ്രദേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ



∙ രാത്രി കർഫ്യൂ - അവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴികെ രാത്രിയിൽ എല്ലാം നിരോധിക്കണം. കർഫ്യു കാലാവധി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനു തീരുമാനിക്കാം.



∙ സാമൂഹികം, രാഷ്‌ട്രീയം, കായികം, വിനോദം, അക്കാദമിക്, സാംസ്കാരികം, മതം, ഉത്സവ സംബന്ധിയായ മറ്റ് ഒത്തുചേരലുകൾ തുടങ്ങിയവ നിരോധിക്കണം.

∙ വിവാഹങ്ങളിൽ 50 പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം. ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ 20 പേർക്കായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം.

∙ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകൾ, സിനിമ തിയറ്ററുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകളും ബാറുകളും, സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സുകൾ, ജിം, സ്പാ, നീന്തൽക്കുളം, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവ അടയ്ക്കണം.

∙ അവശ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും അനുവദിക്കാവൂ.

∙ റെയിൽ‌വേ, മെട്രോ, ബസ്, ക്യാബുകൾ തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗതം അവയുടെ ശേഷിയുടെ പകുതി ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.

∙ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തർ-സംസ്ഥാന സർവീസുകൾക്കു നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാടില്ല.

∙ ഓഫിസുകൾക്ക് പകുതി ജീവനക്കാരുമായി പ്രവർത്തിക്കാം.

∙ വ്യവസായിക, ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം. സമയാസമയങ്ങളിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തണം.

English Summary: Centre's Rules For States On Lockdowns: "Containment To Flatten Curve"