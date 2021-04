മേയ് മുതൽ 18 വയസ്സുള്ളവർക്കും വാക്സീൻ‌ സൗജന്യമാക്കി കർണാടകയുടെ പ്രഖ്യാപനം

ബെംഗളൂരു ∙ മേയ് ഒന്നു മുതൽ 18-44 വയസ്സിനിടയിലുള്ളവർക്കു കോവിഡ് വാക്‌സീൻ സൗജന്യമായി നൽകുമെന്നു കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.െഡിയൂരപ്പ. സർക്കാർ നടത്തുന്ന എല്ലാ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വാക്സീനുകൾ ലഭ്യമാകും. യോഗ്യരായവർ ബുധനാഴ്ച മുതൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.

45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു വാക്സീനുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തുടരും. 18–44 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്കു കേന്ദ്രത്തിന്റെ സൗജന്യ വാക്സീൻ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളോ വാങ്ങുന്ന വാക്സീൻ മാത്രമേ ഈ പ്രായക്കാർക്കു ലഭിക്കൂ എന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിലൂടെ അറിയിച്ചു.



കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാക്സീൻ സൗജന്യമായി നൽകുമെന്നു നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ പട്ടികയിലേക്കാണു കർണാടകയും ചേരുന്നത്. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് സൗജന്യമാക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളെ വാക്സിനേഷനു പ്രേരിപ്പിക്കുകയും കോവിഡിനെതിരെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സർക്കാരുകൾ കരുതുന്നു. കോവി‍ഡ് രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച കർണാടകയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ 14 ദിവസത്തേക്കു കർഫ്യു പ്രഖ്യാപിച്ചു.



English Summary: Free Vaccine For Those Between 18-44 At Government Centres In Karnataka