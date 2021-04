‘ഇതെന്റെ ജോലിയല്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല’; ഓക്സിജൻ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തോട് കോടതി

ന്യൂഡ‍ൽഹി∙ കോവിഡ് രൂക്ഷമായതിനു പിന്നാലെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തുണ്ടായ ഓക്സിജൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ കേന്ദ്രത്തെയും ഡൽഹി സർക്കാരിനെയും വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ഡൽഹിയിൽ നിരവധി ആശുപത്രികളാണു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതികരണങ്ങളും കോടതി നടത്തി. ‘ഓക്സിജൻ വിതരണ ശൃംഖലകൾ നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. ഡൽഹിയിലേക്കു വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഓക്സജൻ നിങ്ങൾ 85 മെട്രിക് ടൺ ആക്കി. എന്തിനാണു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ടാങ്കറുകൾ തടയുന്നത്’ എന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ഇതിനു മറുപടി പറഞ്ഞു.



‘എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ക്രിമിനൽ പരാതി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓക്സിജൻ ടാങ്കറുകളെ ആംബുലൻസുകൾ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്’– മേത്ത പറഞ്ഞു. ഇതിനോടു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ‘ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വിഹിതം പുനർനിശ്ചയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒന്നും ചെയ്തില്ല. 21 ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു’.



‘ഈ സംഭവം ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യാത്തതു കൊണ്ടല്ല. ഇത് എന്റെ (കേന്ദ്രത്തിന്റെ) ജോലിയല്ല. ഇതു സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയാണ്’ എന്നും മേത്ത വാദിച്ചു. നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെയും (കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ) ജോലികളാണ്. ഇത് എന്റെ ജോലിയല്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു പറയാനാവില്ല എന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഓക്‌സിജൻ റീഫില്ലറുകളെപ്പറ്റി അറിയിക്കുന്നില്ലെന്നു ഡൽഹി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



അതേസമയം, ഡൽഹിയിലെ മിക്ക ആശുപത്രികൾക്കും ഓക്സിജൻ നൽകുന്ന ഐനോക്സ്, 80 മെട്രിക് ടൺ വിതരണം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും 125 മെട്രിക് ടൺ വിതരണം ചെയ്യാൻ ജിഎൻസിടിഡി (ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് നാഷനൽ കാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹി) ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. കമ്പനി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ആശുപത്രികളിൽനിന്ന് വിളികൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദേശങ്ങളും സഹായവും ആവശ്യമാണെന്നും ഐനോക്‌സിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.



