'രോഗികൾക്കായി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്നു'; ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് സേനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ചില 'ശക്തികൾ' ശ്രമിക്കുന്നതായി ഡൽഹി പൊലീസ്.

കോവിഡ് രോഗികൾക്കു സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെത്തുന്നവരെ പൊലീസ് തടയുന്നുവെന്ന ആരോപണം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ സജീവമായതിനെത്തുടർന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ പ്രതികരണം. 'ആളുകളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും അവർക്ക് ഓക്‌സിജൻ സിലിണ്ടർ ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. മരിച്ച പല രോഗികളുടെയും മരണാനന്തര കർമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മഹാമാരിയിൽ ഞങ്ങളോടു കൈകോർത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു പറ്റം നല്ല മനുഷ്യരും കൂടെയുണ്ട്,’ പൊലീസിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

'പ്രവൃത്തിസമയം നോക്കാതെ ആത്മാർഥതയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ പല ആരോപണങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രചരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ അവയ്ക്കു വിശ്വാസ്യത നേടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങളോ തെളിവോ ഇല്ലാത്ത വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് മാധ്യമങ്ങളും അവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ജനങ്ങളും വിട്ടുനിൽക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്.'

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 22,933 പോസിറ്റിവ് കേസുകളും, 350 മരണവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 30.21 ശതമാനമാണ്.

