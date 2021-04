ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ വെട്ടിക്കുറച്ചു; ഉത്തരവുകൾ പരസ്പര വിരുദ്ധം: ഐനോക്സ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യമാകെ 800 ആശുപത്രികൾക്ക് ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഡൽഹിയിൽ മാത്രമാണു പരാതികളെന്നും ഓക്സിജൻ വിതരണക്കാരായ ഐനോക്സ്. ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വിതരണം കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉത്തർപ്രദേശിനും രാജസ്ഥാനും അനുവദിച്ചെന്നും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഐനോക്സ് വ്യക്തമാക്കി.



105 മെട്രിക് ടണ്ണിൽനിന്നു ഡൽഹിക്കുള്ള വിഹിതം 80 മെട്രിക് ടണ്ണായി കുറച്ചെന്നും ഐനോക്സ് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഡൽഹിയിലുൾപ്പെടെ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോഴാണ് ഐനോക്സ് അഭിഭാഷകന്റെ പ്രതികരണം. ഡൽഹി സർക്കാരിൽനിന്നും കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇതു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും ഐനോക്സ് പറഞ്ഞു.



ആശുപത്രികൾക്ക് 125 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞദിവസം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലേക്ക് 80 മെട്രിക് ടൺ മാത്രം നൽകാനാണു പുതുക്കിയ ഉത്തരവിൽ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണം?– ഐനോക്സ് മേധാവി സിദ്ധാർഥ് ജെയിൻ ചോദിച്ചു. രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള ആശുപത്രികളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണു ഡൽഹിയിൽ മാത്രം പരാതികളുണ്ടാകുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.



‘490 മെട്രിക് ടൺ വിഹിതത്തിൽ 300 ഓളം മെട്രിക് ടൺ മാത്രമാണു ഡൽഹിക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ഈ കുറവ് കാരണം, ആശുപത്രികൾ ഞങ്ങൾക്കു സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദിവസമായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ദയവായി ഈ പ്രശ്നം തീർക്കണം. ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്രമാത്രം ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നു കൃത്യമായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഓഫിസിലെ പകുതിപ്പേരും കോവിഡ് ബാധിതരാണ്. ഡേറ്റ അയയ്ക്കാൻ സമയം ആവശ്യമാണ്’– ഐനോക്സ് മേധാവി പറഞ്ഞു.



