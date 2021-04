സമ്പാദ്യമായ 2 ലക്ഷം വാക്സീൻ ചാലഞ്ചിന്; കാരണം കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി: പി.ജയരാജൻ

കണ്ണൂർ ∙ തന്റെ ജീവിതസമ്പാദ്യത്തിലെ 850 രൂപ മാത്രം ബാക്കിവച്ച് രണ്ടുലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് വാക്സീൻ ചാലഞ്ചിലേക്കു സംഭാവന നൽകിയ ജനാർദനൻ എന്ന ബീഡി തൊഴിലാളി കേരളത്തിനു മാതൃകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ട് സിപിഎം നേതാവ് പി.ജയരാജൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പും ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവനയാണു ജനാർദനെ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നു ജയരാജൻ കുറിച്ചു.

ജയരാജന്റെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം:



ഇന്നു നവമാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുനിന്നതു നമ്മുടെ ബീഡി തൊഴിലാളിയായ ജനാർദനനാണ്. വാക്സീൻ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തു തന്റെ ജീവിത സമ്പാദ്യത്തിൽ 850 രൂപ മാത്രം ബാക്കിവച്ച് 2 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്ത് മാതൃകയായി മാറിയ ചാലാടൻ ജനാർദനന്റെ വീട് അൽപസമയം മുൻപാണു സന്ദർശിച്ചത്. പെട്ടെന്നു വൈറലായതിന്റെ അമ്പരപ്പിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



ഫണ്ട് നൽകിയപ്പോൾ സമൂഹം ഇത്തരത്തിൽ ആദരിക്കുമെന്നു ജനാർദനൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഒരു വർഷം മുൻപാണു ജനാർദനന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടത്. രണ്ടു പെണ്മക്കളാണു ജനാർദനന് ഉള്ളത്. ഇരുവരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. 36 വർഷം ദിനേശ് ബീഡിയിൽ പണിയെടുത്ത ശേഷമാണു ജനാർദനൻ പിരിഞ്ഞത്. തലേന്നു രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹം പൈസ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.



കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള കേന്ദ്രസഹമന്ത്രിയുടെ ജനവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ ജനാർദനന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉലച്ചു. സൗജന്യമായി വാക്സീൻ നൽകാനാവില്ല എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഉറച്ച നിലപാടിന് പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു. അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാനായില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ബാങ്കിലെത്തി ഫണ്ട് നൽകിയ ശേഷം സുഖമായി ഉറങ്ങി.



തൊഴിലാളിയുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയാണ് ഇവിടെ കാണാനായത്. പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനു പോലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു സമൂഹമാകെ പരിഗണിക്കുകയും ആ മാതൃക പിന്തുടരുകയും വേണം. സൗജന്യമായി വാക്സീൻ നൽകാനാകില്ലെന്ന നിഷേധ നിലപാടു സ്വീകരിക്കുന്നവരും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും ജനാർദനനെ പോലുള്ളവർ ഉയർത്തിയ സന്ദേശം അൽപമെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുമോ.?



