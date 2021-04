‘കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി’; ബൈഡനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി ചർച്ച നടത്തി. ടെലിഫോണിലൂടെ ഇരുവരും രണ്ടു രാജ്യത്തെയും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസ് നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചതായും മോദി ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു.

കോവീഷീൽഡ് വാക്സീൻ നിർമിക്കാനായി വേണ്ട അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് യുഎസ് അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരുടെയും സംഭാഷണം. അഞ്ചു ടണ്‍ ഓക്സിജന്‍ കോണ്‍സന്‍ട്രേറ്റും യുഎസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ തകർന്നു പോയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് യുഎസും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.



Englsih Summary : PM, Biden Speak On Phone After US Says Will Send Raw Material For Vaccine