പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ രണ്ടു കുട്ടികൾ മരിച്ചു

ബത്തേരി ∙ ആളൊഴിഞ്ഞ ഷെഡില്‍ സൂക്ഷിച്ച പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ചികിൽസയിലായിരുന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾ മരിച്ചു. ബത്തേരി കോട്ടക്കുന്ന് സ്വദേശി മുരുകന്റെ മകൻ മുരളി (16), പാലക്കാട് മാങ്കുറിശി സ്വദേശി ലത്തീഫിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അജ്മൽ (14) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ബത്തേരിയിൽ ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു അജ്മൽ. 80 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ മൂന്നാമൻ ഫെബിൻ ഫിറോസി(14)ന്റെ നിലയും ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. അയ്യങ്കാളേശ്വരിയാണ് മുരളിയുടെ അമ്മ. സഹോദരങ്ങൾ: മുത്തുരാജ്, രാജലക്ഷ്മി. അജ്മലിന്റെ അമ്മ സജ്ന. സഹോദരങ്ങൾ അസ്ന, സാഹിർ.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ബത്തേരി കോട്ടക്കുന്ന് കാരക്കണ്ടിക്കു സമീപം ആളൊഴിഞ്ഞ ഷെഡിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. പ്രദേശത്തു കളിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു കുട്ടികള്‍. ഷെഡിനുള്ളില്‍നിന്നു പൊള്ളലേറ്റ കുട്ടികള്‍ തൊട്ടടുത്ത കുളത്തിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു.

English Summary: Two kids died in hospital after crackers blast at Bathery