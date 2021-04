ഓക്സിജനില്ലാതെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ആര്? മോദിയുടെ അമിത ആത്മവിശ്വാസം തിരിച്ചടിച്ചോ?

ഒാക്സിജൻ പട്ടിണിയുടെകൂടി തലസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നു ഡൽഹി. പങ്കുവയ്ക്കാത്തതിനാലുള്ള പട്ടിണിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ ഒാക്സിജനുള്ള കിടക്ക സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകാമോ? കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസത്തിൽ 60 പേരിൽനിന്നെങ്കിലും ഫോണായും വാട്സാപിലും ഈ േലഖകനു ലഭിച്ച ചോദ്യമാണിത്. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടു േപരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റി. അതും, പരിമിതമായ തോതിൽ. ഒരാൾക്ക് ഓക്സിജനില്ലാത്ത കിടക്കയാണു ലഭിച്ചത്. ഹോളി ഫാമിലി ആശുപത്രി ഡയറക്ടറായ ജോർജ് അച്ചനോട് ഒരാളെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളിലേക്കു മാറ്റാമോയെന്നു ചോദിച്ചു. അച്ചൻ തീർത്തും നിസ്സഹായനായിരുന്നു. എമർജൻസിയിൽനിന്ന് ഐസിയുവിലേക്കു മാറ്റാനാവാഞ്ഞതിനാൽ ഒരാൾ മരിച്ചെന്ന ഫോൺ ഇപ്പോൾ വന്നതേയുള്ളുവെന്നായിരുന്നു അച്ചന്റെ മറുപടി.

ഡൽഹി: ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണതലസ്ഥാനം. പാർലമെന്റും രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും സുപ്രീം കോടതിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനുമുൾപ്പെടെ ഭരണഘടനാസ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കതും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. ഡൽഹി രണ്ടാമത്തെ വലിയ വാണിജ്യ നഗരമാണ്. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിന്റെ വലുപ്പം 1484 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ – കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണത്തിന്റെ 5 ശതമാനംപോലുമില്ല. ഇവിടെയാണ് ഒാക്ജിനില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി ജനം മരിക്കുന്നത്. പൊതു–സ്വകാര്യ മേഖലകളിലായി വലുതും ചെറുതുമായി ഏകദേശം 175 ആശുപത്രികളാണ് ഡൽഹിയിലുള്ളത്. കോവിഡ് വ്യാപനം വലിയ തോതിൽ കൂടിയിട്ടും മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണമുൾപ്പെടെയുള്ള കേരള മാതൃക ഇനി പഠിക്കപ്പെടും.

അണ്ടിയാണോ മാങ്ങയാണോ മൂത്തതെന്ന തർക്കം ഡൽഹിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച കക്ഷിയുടെ മന്ത്രിസഭയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ നടക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ അധികാരമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതെങ്കിലും അതിനെ മറികടന്നുള്ള നിയമഭേദഗതി കഴിഞ്ഞ മാസം പാർലമെന്റ് പാസാക്കി. അതനുസരിച്ച് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ. അദ്ദേഹത്തെ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒാക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി രാഷ്ട്രീയമായുൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന ശ്രമം കേജ്‌രിവാൾ സർക്കാരിന്റെ പരാജയം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ്.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരാജയം

ധീരനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബാല്യകാലത്തെ സാഹസങ്ങൾ മുതൽ നോട്ട് നിരോധനംവരെ ആ ധീരതയുടെ തെളിവുകളാണ്. ആ ധീരതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന സംശയം പലർക്കുമുണ്ടായില്ല. രാജ്യം കോവിഡിനെ കീഴടക്കിയെന്ന് ഏതാനും മാസം മുൻപ് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്തോടു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പലരും നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം തെറ്റിയപ്പോയെന്നും. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജയിച്ച പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കി.

അപ്പോൾ, ഒന്നാം തരംഗം അവസാനിച്ചുവെന്നു തോന്നിയപ്പോൾ അതു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേടിയ വിജയമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഒാക്സിജൻ പട്ടിണികാരണം മരണങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരാജയം? അൽപംപോലും ആസൂത്രണമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ ലോക്ഡൗൺ എന്തുകൊണ്ട് നടപടിപ്പിഴവായിരുന്നുവെന്ന് സർക്കാരിലുൾപ്പെടെ വിലയിരുത്തലുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമിത ആത്മവിശ്വാസം കുഴപ്പമാകുന്നുവെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ‘ദ് ഗാർഡിയൻ’ ദിനപത്രമെഴുതിയത്. ബംഗാളിൽ തിഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും. പ്രധാനമന്ത്രി ഏപ്രിൽ 16നാണ് ഒാക്സിജൻപട്ടിണി പരിഹരിക്കാൻ ഊർജിത ഇടപെടൽ നടത്തിയത്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണെന്നതും പ്രസക്തമാണ്.

എന്തുകൊണ്ട് നടപടി വൈകുന്നു?

പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെട്ട് ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഒാക്സിജൻ പ്രതിസന്ധി പോലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഒാക്സിജന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനംവരെ എത്ര ദിവസം വൈകി? ഒാക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു തടസ്സമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കേണ്ടിവന്നത് ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ്? അത്തരമൊരു ഉത്തരവിന് ഇത്രയും വൈകിയതുതന്നെ എന്തുകൊണ്ട്? സൈന്യം വേണ്ടത്ര പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും, ഇനിയും ഊർജിത നടപടികൾ കാര്യമായ തോതിൽ ദൃശ്യമല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് ചികിൽസ നൽകുന്ന ഏത് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നാലും വളരുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ ചിത്രമാണു കാണുക. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഹരിയാനയിലും യുപിയിലും പഞ്ചാബിലുംനിന്ന് ഒാക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മേയ് മധ്യത്തോടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒാക്സിജൻ നിർമാണ യൂണിറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതാണ് ഒാക്സിജൻ ക്ഷാമമുണ്ടാകും, കരുതൽ നടപടികൾ വേണമെന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് ആ ശുപാർശ തള്ളിയെന്നുകൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയേണ്ടതാണ്.

ഡൽഹിയിൽ ഒന്നാം തരംഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കേജ്‌രിവാൾ സർക്കാർ ഏറെക്കുറെ പരാജയമായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നേരിട്ട് കളത്തിലിറങ്ങി ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ്. ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്തരമൊരു ഇടപെടൽ കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നതും വ്യക്തമല്ല. പ്രതിസന്ധി അപ്രതീക്ഷിതമല്ലായിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ തെറ്റി. അപ്പോൾ ദുരന്തസാഹചര്യമായി. അതിനെ നേരിടാനും സാധിക്കുന്നില്ലെന്നതാണു സ്ഥിതി.

English Summary: Who to Blame for Oxygen Shortage and Covid Deaths in Delhi and the Other States?