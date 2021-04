വാഷിങ്ടൻ∙ അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം അവരുടെ ആവശ്യസമയത്ത് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം അമേരിക്കയുണ്ടാകുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണ അറിയിച്ച് ബൈഡൻ രംഗത്തെത്തിയത്.



‘ഇന്ന് ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സംസാരിച്ചു, കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അടിയന്തര സഹായങ്ങളും വിഭവങ്ങളും നൽകുന്നതിന് അമേരിക്കയുടെ പൂർണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അവർക്കായി അവിടെ ഉണ്ടാകും’– പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ബൈഡൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ജനുവരി 20ന് അമേരിക്കയുടെ 46-ാമത് പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തശേഷം ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫോൺ സംഭാഷണമാണിത്. ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്നു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ബൈഡൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതായും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിന് ബൈഡന് നന്ദി അറിയിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രിയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ അധികമായി നിർമിക്കാൻ ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അയയ്ക്കുമെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരുനേതാക്കളും ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തിയത്.

