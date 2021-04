ന്യൂഡൽഹി∙ നേപ്പാള്‍ വഴി മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിലക്ക്. നേപ്പാള്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രലായത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. വിലക്ക് നാളെ അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലാവും.

നേപ്പാൾ വഴി ഗൾഫിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇത് തിരിച്ചടിയാകും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നേപ്പാളിൽ എത്തിയവർ രാജ്യം വിടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നേപ്പാൾ വഴി പോകാൻ നിരവധി പേരാണ് അവിടെ എത്തിയത്.

English Summary : Indians ban from travelling to other countries via Nepal