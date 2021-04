മരിച്ചവർ തിരിച്ചുവരില്ല; ആ കണക്ക് നിരത്തി തർക്കിക്കേണ്ട: ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി

ചണ്ഡീഗഡ്∙ കോവിഡ് ദുരന്തത്തിനിടെ വിവാദ പരാമർശവുമായി ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ലാല്‍ ഖട്ടര്‍. കോവിഡ് മരണക്കണക്ക് വച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വേണ്ടെന്നും മരിച്ചവർ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചുവരില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് മരിച്ചവരുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി െകാടുക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിവാദ പരാമർശം. ‘നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ വച്ച് ചർച്ച നടത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. രോഗത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാം. മരിച്ചവർ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചുവരില്ല. എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണക്കണക്ക് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.’ ഖട്ടർ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കല്‍ ഓക്സിജന്‍ ദൗർലഭ്യമില്ലെന്നും ഖട്ടർ പറഞ്ഞു.

ഹരിയാനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അഞ്ചു കോവിഡ് രോഗികളുടെ മരണത്തിന് കാരണം ഓക്സിജൻ ക്ഷാമമെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഖട്ടറുടെ പ്രതികരണം. ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള ഒരു രോഗി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തുവന്നു.

ഞായറാഴ്ച ഹരിയാനയിലെ തന്നെ റിവാരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നാലു പേർ മരിച്ചതു ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം ആണെന്ന തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

