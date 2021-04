ഡൽഹിയിൽ ഓക്സിജന്‍ കരിഞ്ചന്തയില്‍, ലക്ഷം രൂപ വില; ഇടപെട്ട് ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഓക്സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ കരിഞ്ചന്തയില്‍ വില്‍ക്കുന്നതായി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ലക്ഷങ്ങള്‍ വാങ്ങിയാണ് ഇടപാട്. മെഡിക്കല്‍ ഒാക്സിജന്‍ കരിഞ്ചന്തയില്‍ വില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കണം. ഇവരുടെ പ്ലാന്‍റുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കണം. ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍കൊണ്ടു കളിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നും കോടതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 5 ഒാക്സിജന്‍ വിതരണ കമ്പനികള്‍ക്കു ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ പല ആശുപത്രികളും രോഗികളാൽ നിറഞ്ഞതോടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള പലരും വീടുകളിൽ തുടരുകയാണ്. അവസരം മുതലെടുത്തു മരുന്നുകൾക്കും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനും വൻ വിലയാണു കരിഞ്ചന്തയിൽ ഈടാക്കുന്നത്. 6000 രൂപ വിലയുള്ള സിലിണ്ടറിന് അര ലക്ഷം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകണം. അത്രയും തുക നൽകിയാൽ തന്നെ സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വീടുകളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുകയെന്നതു ശ്രമകരമാണ്. മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നാൽ ‍മാത്രമാണു പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. ഓക്സിജൻ ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിരവധി ഹർജികൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ചയും വിവിധ ആശുപത്രികൾ നൽകിയ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം.

പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വിതരണക്കാർക്കെതിരെ മഹാരാജ അഗ്രസെൻ ആശുപത്രി, മഹാദുർഗ ചാരിറ്റബിൾ ആശുപത്രി എന്നിവരാണു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിതരണക്കാരുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ഈ യോഗത്തിൽ ഓക്സിജൻ വിതരണക്കാർ എത്തിയില്ല. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു വിമർശനം. ആളുകൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി കരിഞ്ചന്തയിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണമെന്നും സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary: Oxygen cylinders being sold in black market: HC tells Delhi govt to take over refilling plant