വാക്സീൻ നിർമാണത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസ് പിന്തുണ; ബൈഡന് നന്ദി പറഞ്ഞ് മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ അധികമായി നിർമിക്കാൻ ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അയയ്ക്കുമെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതായും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിന് ബൈഡന് നന്ദി അറിയിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



‘ജോ ബൈഡനുമായി ഫലപ്രദമായ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ചചെയ്തു. അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന് നന്ദി പറഞ്ഞു’– പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

കോവിഷീൽഡ് വാക്സീനുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നൽകി യുഎസ് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം നേരിടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരുന്നുകൾ, ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തതായും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയിലെ കോവിഷീൽഡ് നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉടനടി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജേക്ക് സള്ളിവൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സഹായിക്കാൻ യുഎസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് ബൈഡൻ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. വാക്സിനേഷൻ ഉൽ‌പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യു‌എസിൽനിന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുകളുടെ കയറ്റുമതി നിരോധനം നീക്കണമെന്ന് ഈ മാസം ആദ്യം സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മേധാവി അദാർ പൂനാവാല യുഎസ് പ്രസിഡന്റിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

