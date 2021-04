രണ്ട് വർഷത്തിൽ എഴുതിത്തള്ളിയത് രണ്ടര ലക്ഷം കോടി; വമ്പൻമാരുടെ പേര് മറച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകള്‍ കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷം കൊണ്ട് കിട്ടാക്കടമായി എഴുതിത്തള്ളിയത് 9 ലക്ഷം കോടി രൂപ. രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയശേഷം രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ എഴുതിത്തള്ളിയത് രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപയെന്നും വിവരാവകാശരേഖയിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച വമ്പന്‍മാരുടെ പട്ടിക കൈവശമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക്.



കിട്ടാക്കടം എഴുതിത്തള്ളി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ സഹായിച്ച കോര്‍പറേറ്റ് ഭീമന്‍മാരുടെ പേരുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയില്ലെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നീരവ് മോദിയും, മെഹുല്‍ ചോക്സിയും, വിജയ് മല്യയുമടക്കം സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിട്ടവരുടെ വായ്പയും എഴുതിത്തള്ളുന്നുവെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. ഇവര്‍ക്കുവേണ്ടി തയാറാക്കിയ 68,000 കോടിയുടെ കണക്കിനേക്കാള്‍ പതിന്‍മടങ്ങ് വലുതാണ് യഥാര്‍ഥ ചിത്രം. കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷം കൊണ്ട് കിട്ടില്ലായെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് എഴുതിക്കളഞ്ഞത് 9,01,427 കോടി രൂപ.

10 വര്‍ഷം നീണ്ട യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 1,47,686 കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കടം എഴുതിത്തള്ളി. ആദ്യ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 4,99,717 കോടിയാണ് എഴുതി തള്ളിയെതെങ്കില്‍ രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയശേഷം അതിവേഗമാണ് നടപടികള്‍. 21 മാസം കൊണ്ട് എഴുതിത്തള്ളിയത് 2,54,024 കോടി രൂപയെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള‍ുടെ നിലനില്‍പ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും കുടിശിക വരുത്തിയ വമ്പന്‍മാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലായെന്നാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ മറുപടി.

English Summary: Public Sector Banks have written off Rs 2.5 lakh crore in two years