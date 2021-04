ഇന്ത്യയ്ക്ക് ദിവസവും 40 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ; പുതിയ പ്ലാന്റുമായി ഭൂട്ടാൻ

Bhutan to supply liquid oxygen to Assam from a new plant being set up at the Motanga Industrial Estate, Samdrup Jongkhar.



Read the synopsis here:https://t.co/K61oowl3DM@PMOIndia @MEAIndia @PMBhutan @FMBhutan @IndianDiplomacy @PIB_India @DDNewslive pic.twitter.com/LIUjPApbbw