ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറേണ്ട: ഇന്ത്യക്ക് കോവിഡ് മാർഗനിർദേശവുമായി ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ജനീവ∙ ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങള്‍ കൂട്ടമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്നതാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും അതിവ്യാപന ശേഷിയുള്ള കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും വാക്സിനേഷൻ മന്ദഗതിയിൽ ആയതും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വക്താവ് താരിക് ജസാറെവിക് പറഞ്ഞു.

15 ശതമാനത്തിൽ താഴെ കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് മാത്രമേ ആശുപത്രിയിൽ പരിചരണം ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളു. ഹോം ക്വാറന്റീനെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത കാരണം ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത് രോഗവ്യാപന സാധ്യത വർധിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളുന്നു താരിക് ജസാറെവിക് പറഞ്ഞു.

വലിയ ജനക്കൂട്ടം അനുവദിക്കുക, വളരെ കുറച്ചു പേർക്കു മാത്രം വാക്സിനേഷൻ ലഭ്യമാക്കുക, തീവ്രവ്യാപന ശേഷിയുള്ള വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയവ ഏത് രാജ്യത്തും സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമാകുമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ട മുഴുവൻ പിന്തുണയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും 4000 ഓക്സിജൻ കോൺസന്‍ട്രേറ്ററുകൾ അടക്കമുള്ളവയാണ് നൽകുന്നതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു.

കൃത്യമായ ഉപദേശമോ വിവരങ്ങളോ ലഭിക്കാത്തതു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആളുകൾ കൂട്ടമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. ഗുരുതര രോഗമില്ലാത്തവരോട് വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗം. ഹോട്‌ലൈൻ സംവിധാനം, ഡാഷ്ബോർഡുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് തത്സമയം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 3,23,144 കോവിഡ് കേസുകൾ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2,51,827 പേർ രോഗമുക്തരായി. ആകെ മരണം രണ്ടു ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ 2771 പേർ മരിച്ചതോടെ 1,97,894 ആണ് മരണസംഖ്യ. അതേസമയം, ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,76,36,307 ആയി ഉയർന്നു. 1,45,56,209 പേർ രോഗമുക്തരായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 28,82,204 പേർ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്. 14,52,71,186 പേർ ഇതുവരെ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Rush to Hospitals, Mass Gatherings Worsening Covid-19 Crisis in India: WHO