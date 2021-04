റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് വാക്സീൻ മേയ് മുതൽ: ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തര ഉപയോഗാനുമതി നേടിയ റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് വാക്സീൻ മേയ് മുതൽ ലഭ്യമാകുമെന്നു വിതരണക്കാരായ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ്. വാക്‌സീൻ ആദ്യ ബാച്ച് റഷ്യയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെന്നു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസ് സിഇഒ ദീപക് സപ്ര പറഞ്ഞു.

‘തുടക്കത്തിൽ പരിമിതമായ അളവിലാകും റഷ്യയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക. പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ നിർമാതാക്കൾ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുന്നതോട‌െ വിതരണം കൂട്ടും. ഇന്ത്യയിൽ സ്പുട്‌നിക് നിർമിക്കുന്നതിന് ആറു നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ഓഗസ്റ്റിലും ബാക്കിയുള്ളവ സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബറിലും വിതരണം ആരംഭിക്കും’– സപ്ര പറഞ്ഞു.



2021നകം ഇന്ത്യയിൽ 12– 13 കോടി ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡോസുകൾ നൽകാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നു പറഞ്ഞ സപ്ര, മേയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണം എത്രയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദേശം അനുസരിച്ച്, റഷ്യയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ബാച്ച് സ്വകാര്യ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകും. തുടർന്നുള്ള ബാച്ചുകൾ, ഇന്ത്യയിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നവ, കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സ്വകാര്യ മേഖലയും പങ്കിടും. വില സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും സപ്ര വ്യക്തമാക്കി.



