ഹൈക്കോടതികളെ തടയുകയില്ല; മിണ്ടാതെ കാഴ്ചക്കാരനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതികളിലേക്കെത്തുന്ന ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതു തടയാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഈ സമയത്തു മിണ്ടാതെ നോക്കിനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. ചില ദേശീയ വിഷയങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിക്കു കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മിണ്ടാതെ കാഴ്ചക്കാരനായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല– കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



വാദം കേൾക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ തടയുന്നില്ല. പ്രാദേശികമായ പരിധികള്‍വച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഹൈക്കോടതികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങള്‍ സഹായിക്കാം– ജസ്റ്റിസുമാരായ ഡി.ൈവ. ചന്ദ്രചൂഢ്, എൽ.എൻ. റാവു, രവീന്ദ്ര എസ്. ഭട്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുതിച്ചുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓക്സിജൻ, വാക്സീൻ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ വിതരണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നോട്ടിസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു.



നോട്ടിസ് നൽകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയെന്നതല്ല ഈ നടപടികളുടെ ഉദ്ദേശം. ഹൈക്കോടതികൾക്കു മൂല്യമേറിയ കർത്തവ്യമാണ് ഉള്ളതെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഓക്സിജൻ വിതരണം, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, കിടക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം, റെംഡെസിവിർ, ഫാവിപിരാവിര്‍ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ, വാക്സീൻ ലഭ്യതയും വിലയും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ സമർപ്പിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിനോടു നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: 'Not Stopping High Courts But Can't Be Silent Spectator': Supreme Court