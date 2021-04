വാക്സീൻ പേടിയില്ല, ആന്റിബോഡി ഏൽക്കില്ല, അതിവേഗം പടരും; അടുത്തത് ‘ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റ്’?

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ശക്തിയോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ‘മൂന്നാം തരംഗത്തിനു’ കളമൊരുങ്ങുകയാണോ? ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച മൂന്നാം വകഭേദത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ‘ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റ്’ എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള ഈ വകഭേദത്തിന് നിലവിൽ വാക്സീനെ പേടിയില്ല, ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെടുന്ന ആന്റിബോഡിയെ മറികടക്കാനാകും, ഒപ്പം അതിവേഗം മനുഷ്യശരീര കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്. കേന്ദ്ര ജൈവസാങ്കേതികതാ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ ജീനോമിക്സ് ഡയറക്ടർ സൗമിത്ര ദാസ് ഉൾപ്പെടെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനമുൾപ്പെടെ 10 ലാബറട്ടറികളിലാണ് രാജ്യത്ത് കൊറോണവൈറസിന്റെ ജനിതക ശ്രേണീകരണം നടക്കുന്നത്.

ബി.1.618 എന്നു പേരിട്ട വകഭേദത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്ട്രെയിനുകളിലാണ് വാക്സീനെയും ആന്റിബോഡിയെയും മറികടക്കാനുള്ള ശേഷിക്കൊപ്പം ശരീരത്തിലെ റിസപ്റ്റർ കോശങ്ങളുമായി വൈറസിലെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീന് എളുപ്പം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരം മ്യൂട്ടേഷനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈറസിലെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനാണ് ശരീര കോശങ്ങളുമായി ഒരു താക്കോൽ പോലെ ചേർന്നുനിന്ന് അകത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനു സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ ജനിതക വ്യതിയാനവും ഗവേഷകർ ആശങ്കയോടെയാണു കാണുന്നത്.

നിലവിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. കോവിഡ് രണ്ടാം വകഭേദം രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന വേളയിലാണ് ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റിന്റെ വരവ്. ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം പോലും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നതും ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുകയാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി ‘പിടിഐ’യും ജനിതക മേഖലയിലെ വിവിധ വിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ് വേരിയന്റ്, സ്ട്രെയിന്‍?

വൈറസിൽ സംഭവിക്കുന്ന ജനിതക പരിവർത്തനത്തിന്റെയും അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലൈനേജ് (വംശപരമ്പര-Lineage), വേരിയന്റ് (വകഭേദം-Variant), സ്ട്രെയിൻ (Strain) തുടങ്ങിയ പേരുകൾ വിളിക്കുന്നത്. യഥാർഥ കൊറോണവൈറസില്‍നിന്നു മാറി (ഇവിടെ സാർസ്കോവ് 2) ഒരു പുതിയ വൈറസ് വേരിയന്റ് ജനിതകമാറ്റത്തിലൂടെ ഘടനയിലും ആക്രമിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ ‘സ്ട്രെയിൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഇനം വൈറസ് വേരിയന്റിനെയും സ്ട്രെയിൻ എന്നു വിളിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും പലയിനം വേരിയന്റുകളാണ് ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചാബിൽ ബി.1.1.7 എന്ന യുകെ വേരിയന്റാണു ശക്തമായിട്ടുള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലുമാകട്ടെ ബി.1.167 വേരിയന്റും. ബംഗാളിൽ ഇപ്പോൾ ബി.1.168ഉം. എൻ440കെ എന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച വേരിയന്റാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ളത്. ഈ വേരിയന്റിനാകട്ടെ പേരും നൽകിയിട്ടില്ല. വൈറസ് എത്രമാത്രം പ്രചരിക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ അവയിൽ പുതിയ മ്യൂട്ടേഷനുകൾക്കും സാധ്യതയേറെയാണ്. വൈറസുകളെ ശരീരങ്ങളിലേക്കു കടന്ന് പെരുകാൻ അനുവദിക്കാതെ തടയുക എന്ന ഒറ്റ വഴിയേ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായി നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുക. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാസ്ക്കും സാനിട്ടൈസറും സാമൂഹിക അകലവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ വീണ്ടും ശക്തമാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ആവർത്തിക്കുന്നതും.

എന്താണ് ഡബിൾ, ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റ്?

2020 ഒക്ടോബർ 25നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ‘ഡബിൾ മ്യൂട്ടന്റ്’ എന്നു വിളിപ്പേരിട്ട വൈറസ് വകഭേദത്തെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്ക്രിപ്പ്സ് റിസർച്ച് കേന്ദ്രത്തിനു കീഴിലെ outbreak.info എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിന്നീട് 2021 മാർച്ച് 29നും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബി.1.617 (B.1.617) എന്ന ആ ഇന്ത്യൻ വകഭേദത്തിന്റെ രണ്ടു തരം വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത്.

എൽ452ആർ (L452R) എന്ന മ്യൂട്ടേഷനാണ് ആദ്യത്തേതിൽ സംഭവിച്ചത്. രണ്ടാമത്തേതിൽ ഇ484ക്യു (E484Q) എന്നതും. 2021 ഏപ്രിൽ 22ന് കോവിഡിന്റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദത്തിനു മൂന്നാമതൊരു വ്യതിയാനം കൂടി സംഭവിച്ച വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിന് ബി.1.618 (B.1.618) എന്നാണു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റ് എന്നു വിളിക്കുന്നതും (ഡബിൾ, ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റുകൾ എന്ന പേരിൽ ഇവയെ വിശേഷിപ്പിക്കരുതെന്നും ഒരു വിഭാഗം ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്)

ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്?

2020 ഒക്ടോബറില്‍ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒരു രോഗിയുടെ സാംപിളിലാണ് മൂന്നാം വകഭേദം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. നിലവിൽ മൂന്നാം വകഭേദം പ്രധാനമായും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. 1) മഹാരാഷ്ട്ര, 2) ഡൽഹി, 3) പശ്ചിമ ബംഗാൾ, 4) ഛത്തിസ്ഗഡ്. ഏറ്റവുമാദ്യം വൈറസ് സാന്നിധ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്‌ ബംഗാളിലാണ് എന്നതിനാൽ മൂന്നാം വകഭേദം ബംഗാൾ സ്‌ട്രെയിൻ (Bengal Strain) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവ്

പുറംരാജ്യത്തുനിന്നെത്തിയ കോവിഡ് വകഭേദമല്ല ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത് എന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് വൈറസിന്റെ വകഭേദം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചതാണ് മൂന്നാം വകഭേദമായി മാറിയത് എന്നാണ് അവരുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഒരു പ്രദേശത്തുനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വൈറസിന്റെ ഘടനയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ബ്രസീൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിന്റെ ‘ഇന്ത്യൻ വേർഷനാണ്’ നിലവിൽ ഭീതി പരത്തുന്ന മൂന്നാം വകഭേദം.

രണ്ടും മൂന്നും ‘ഒന്നാണ്’

അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ ഇരട്ടവ്യതിയാനവും ട്രിപ്പിൾ വ്യതിയാനവും സംഭവിച്ചുവെന്നു പറയുന്ന വൈറസ് സ്ട്രെയിനുകൾ ഒന്നുതന്നെയാണെന്നാണ് നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ ജീനോമിക്സ് തലവൻ സൗമിത്ര ദാസ് പറയുന്നത്. ഡബിൾ, ട്രിപ്പിൾ എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് വാമൊഴി പ്രയോഗമാണെന്നും രണ്ടും ബി.1.617 എന്ന വേരിയന്റാണെന്നും ‘ജീനോം സീക്വൻസിങ് ഓഫ് സാർസ് കോവ് 19’ എന്ന വിഷയത്തിലെ വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കവേ സൗമിത്ര വ്യക്തമാക്കി. ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനമുൾപ്പെടെ 10 ലാബറട്ടറികളിലാണ് രാജ്യത്ത് കൊറോണവൈറസിന്റെ ജനിതക ശ്രേണീകരണം നടക്കുന്നത്.

ബി.1.617 എന്ന വകഭേദത്തിന് തുടക്കത്തിൽ രണ്ടു ജനിതക വ്യതിയാനമാണു സംഭവിച്ചത്. അതിലൊന്ന് വൈറസിനെ വാക്സീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ജനിതക പരിവർത്തനത്തിലൂടെ അതിന് ആന്റിബോഡി പ്രതിരോധവും മറികടക്കാനായി (ആന്റിബോഡിയിൽനിന്നും വാക്സീനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ‘എസ്‌കേപ് വേരിയന്റ്’ എന്നും ഇവയ്ക്കു പേരിട്ടിരുന്നു) ഇതായിരുന്നു ഡബിൾ മ്യൂട്ടന്റ്.

ഇതിൽത്തന്നെ പി681ആർ എന്ന മാറ്റം സംഭവിച്ച സ്ട്രെയിനുമുണ്ടായിരുന്നു. കോശങ്ങളിലേക്കു കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാകും എന്നതായിരുന്നു ഈ ജനിതക പരിവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഫലത്തിൽ, മൂന്നു മാറ്റം സംഭവിച്ച ഈ വകഭേദത്തെയും ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റ് എന്നു വിളിക്കാനാകും! ഇത്തരം ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ‘ഡബിൾ–ട്രിപ്പിൾ’ പേരുകളിൽ ഇവയെ വിശേഷിപ്പിക്കരുതെന്നു ചില ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ വേരിയന്റുകൾക്കെല്ലാം എതിരെ കോവിഷീൽഡും കോവാക്സീനും ഉൾപ്പെെടയുള്ള വാക്സീനുകൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് സൗമിത്ര പറയുന്നു. പ്രശസ്തന വൈറോളജിസ്റ്റ് ഷഹീദ് ജമീലും കോവിഷീൽഡ് ബി.1.617 വേരിയന്റിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജനിതക ശ്രേണീകരണം നടത്തുന്ന മറ്റൊരു ലാബറട്ടറിയായ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൊളിക്യുലർ ബയോളജിയിലാണ് ഷഹീദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റിന്റെ പ്രഹരശേഷി?

രണ്ടാം വകഭേദത്തേക്കാൾ ആക്രമണകാരിയും പ്രഹരശേഷിയുമുള്ള വ്യതിയാനമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബി.1.618നെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും പഠനം തുടരുകയാണെന്നും ഡൽഹി സിഎസ്ഐആർ–ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജീനോമിക് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിവ് ബയോളജി വിഭാഗം (സിഎസ്ഐആർ–ഐജിഐബി) തലവൻ അനുരാഗ് അഗർവാൾ പറയുന്നു. ഇ484കെ എന്ന മ്യൂട്ടേഷനും ബി.1.168 വേരിയന്റിനു കീഴിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെയും മരുന്നുകളെയും മറികടക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ഇവ. നേരത്തേ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ബ്രസീലിലും ഈ വകഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് തികച്ചും തദ്ദേശീയമായ വകഭേദമാണെന്നുതന്നെ പറയാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ബി.1.168 വേരിയന്റിനു സംഭവിച്ച മറ്റൊരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് ഡി614ജി എന്നത്. വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനു സംഭവിച്ച ജനിതക വ്യതിയാനമാണിത്– അതിവേഗം പടരാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഡി614ജിയെന്ന ജനിതക വ്യതിയാനത്തിലൂടെ ബി.1.618 വേരിയന്റ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ‘ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റ്’ എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള വേരിയന്റിനു സംഭവിച്ച ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങളെ പ്രത്യേകം സ്ട്രെയിനുകളിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നു വ്യതിയാനങ്ങളും ഇതുവരെ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ പഠിക്കാനുമായിട്ടില്ല.

മൂന്നും ഒന്നുചേർന്നാൽ അപകടം...?

ഒരു വൈറസിനു ജനിതക പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ മ്യൂട്ടന്റ് എന്നു പറയുന്നത്. സാർസ് കോവ് 2 വൈറസാണ് നിലവിൽ ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന കോവിഡ് രോഗബാധയുടെ ‘തലതൊട്ടപ്പൻ’. ഈ വൈറസിനു പല സമയം, പല രാജ്യങ്ങളിൽ, പലതരം ജനിതക പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചാണ് മ്യൂട്ടന്റുകൾ അഥവാ വേരിയന്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ബി.1.617 അത്തരമൊരു വേരിയന്റാണ്. ഡബിൾ മ്യൂട്ടന്റ് എന്ന് അതിനു പേരുവരാൻ കാരണം, ഈ വേരിയന്റിന് എൽ452ആർ, ഇ484ക്യു എന്നീ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ്. രണ്ടും വ്യത്യസ്ത സ്ട്രെയിനുകളിലാണ് സംഭവിച്ചത്. അതിനാലാണ് ഡബിൾ മ്യൂട്ടന്റ് എന്ന പേര്. ഈ രണ്ടും ജനിതക പരിവർത്തനവും ഒരൊറ്റ സ്ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോഴാണ് വൈറസ് കൂടുതൽ ഭീകരമാവുക.

ബി.1.617 ൽ ആകെ 15 പുതിയ മ്യൂട്ടേഷനുകളാണുള്ളതെന്നും അവയിൽ ആറെണ്ണം സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിലെ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണെന്നും ഡൽഹി സി‌എസ്‌ഐ‌ആർ- ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജീനോമിക്സ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റിവ് ബയോളജിയിൽ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിനിയായ സമത മാത്യു തന്റെ ബ്ലോഗ് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വൈറസിനെ എണ്ണത്തിൽ പെരുകാനും ഒരാളിൽനിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എളുപ്പം പ്രവേശിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണിത്. ബി.1.617 ആർ‌എൻ‌എ ശ്രേണിയിലെ ഒരു മാറ്റം (എൽ452ആർ) വൈറസിലെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് ആന്റിബോഡികളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ട മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതോടെ മനുഷ്യകോശങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പം കടക്കാൻ വൈറസിനു കഴിയും.

രണ്ടാമത്തെ മാറ്റത്തിന് ഇ484ക്യു എന്നാണു പേര്. ആർ‌എൻ‌എ സീക്വൻസിലെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഈ മാറ്റം. അതോടെ വൈറസിന് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ എളുപ്പം മറി കടക്കാനും മനുഷ്യ കോശങ്ങളിലേക്ക് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനെ കൂടുതൽ ശക്തമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. എൽ452ആർ മാറ്റം മാത്രം സംഭവിച്ച വേരിയന്റുകളേക്കാൾ രോഗപ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാൻ ഈ വേരിയന്റിന് കൂടുതലായി സാധിക്കുമെന്നു ചുരുക്കം. സമീപഭാവിയിൽ ബി.1.617 വേരിയന്റ് എത്രത്തോളം നാശമുണ്ടാകുമെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടത്ര പഠനങ്ങൾ ഇനിയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സമത വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2021 മാർച്ചിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വർധിച്ചുവന്ന വേരിയന്റായി ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ബി.1.617 ഏപ്രിൽ പകുതി വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 10 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുഎസ്, യുകെ, ജർമനി, ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് 11 രാജ്യങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ വേരിയന്റ് എത്തിയതായാണു വിവരം. 2021 ഏപ്രിൽ 19ലെ കണക്കുപ്രകാരം യുകെയിലും ബി.1.617 വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സമത വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിനെ വിറപ്പിച്ച ബി.1.618ന്റെ വരവ്. ആ വേരിയന്റ് എവിടെയെല്ലാം എത്തി, എത്രമാത്രം ശക്തമാണ്, വാക്സീനെ പ്രതിരോധിക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളറിയാൻ ഇനിയും വേണം പഠനമേറെ.

.

ഇന്ത്യയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയാകുമോ?



ഇന്ത്യക്ക് കടുത്ത ഭീഷണി ഉയർത്താൻ ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റിനു സാധിക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പ്ലാസ്മാ ചികിത്സാരീതിക്ക് ഈ വകഭേദത്തെ ചെറുക്കാനാവുന്നില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. മൂന്നാം വകഭേദത്തിന് കരുത്ത് കൂടുന്നതായും പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് വാക്സീനുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്–കോവിഷീൽഡും കോവാക്സീനും. ഇവ രണ്ടിനും പുതിയ വകഭേദത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള സവിശേഷതകളുണ്ടോയെന്നും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. വൈറസിനെതിരെ ശരീരം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പുതിയ വകഭേദത്തിന് കെൽപുണ്ടെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ. അതിനാൽത്തന്നെ, ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു വൈറസ് സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കുന്ന ചികിത്സാരീതി എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലുമാണ് ഗവേഷകർ.

വൈറസ് വ്യതിയാനം തടയാൻ വാക്‌സീൻ പ്രതിരോധം മതിയാവില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ വകഭേദത്തെ നേരിടാൻ ചികിത്സാരീതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്നു ചുരുക്കം. ഈ വകഭേദത്തിന് ഒരു തവണ രോഗം ബാധിച്ച ശരീരത്തിലേക്കു വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാനാകുമോ, വാക്സീനെ പൂർണമായും പ്രതിരോധിക്കാനാകുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാക്സീനുകൾ ഇവയ്ക്കെതിരെ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണെന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയും വേണം. നിലവിൽ ബംഗാളിൽ പടരുന്ന കോവിഡ്ബാധയ്ക്കു പിന്നില്‍ ഈ വകഭേദമാണെന്നു പറയാനാകില്ലെന്നും സിഎസ്ഐആർ–ഐജിഐബിയിലെ ഗവേഷകനും മലയാളിയുമായ വിനോദ് സ്‌കറിയ നേരത്തെ ട്വിറ്ററിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വരുമോ ‘മൂന്നാം തരംഗം?’

ഇന്ത്യയുടെ ഞെട്ടലായി മാറിയ രണ്ടാം കോവിഡ‍് തരംഗത്തിനു പിന്നിൽ കൊറോണവൈറസിന്റെ ഏതിനം വകഭേദമാണെന്ന് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചിലരെങ്കിലും പറയുന്നത് അത് ബി.1.617 എന്ന ഡബിൾ മ്യൂട്ടന്റാണെന്നാണ്. അതല്ല ബി.1.618 എന്ന ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏറെ. പക്ഷേ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടു പ്രകാരം വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലാണ് ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റിന്റെ വ്യാപനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിന് വക നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത വർഷമോ, ഈ വർഷം അവസാനമോ രാജ്യത്ത് ഈ വൈറസ് വകഭേദം വഴിയുള്ള ‘മൂന്നാം തരംഗം’ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഗവേഷകർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടായാൽ, സ്ഥിതി അതീവഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റ് വകഭേദത്തെ സംബന്ധിച്ചു വിശദമായ പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ട്രിപ്പിൾ മ്യൂട്ടന്റ് വകഭേദത്തിനെതിരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാക്സീൻ അതിന് മുൻപ് ‘റീഡിസൈൻ’ ചെയ്തെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് ശാസ്ത്രലോകം.

English Summary: What are the New 'Double-Triple Mutant' Variants of Covid19 Virus Found in Maharashtra and Bengal?