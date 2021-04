കോവിഡ് രോഗി ചികിത്സ കിട്ടാതെ ഓട്ടോയിൽ മരിച്ചു; സഹായം തേടി വിങ്ങിപ്പൊട്ടി മകൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഡല്‍ഹിയിലെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലെത്തിയതായിരുന്നു 28 വയസ്സുകാരനായ മുകുൾ വ്യാസ്. കോവിഡ് രോഗിയായ അമ്മയോടൊപ്പം ആശുപത്രി ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ കാത്തുനിന്നെങ്കിലും തുറക്കപ്പെട്ടില്ല. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വച്ച് മുകുളിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു. ഓട്ടോയ്ക്കു സമീപത്തെ നടപ്പാതയിൽ ഇരുന്ന് കരയാൻ മാത്രമേ അയാൾക്കു സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മണിക്കൂറുകളോളം പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മുന്നിലെല്ലാം സമാനസംഭവങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും അരങ്ങേറുന്നത്.



മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കു ശേഷം കിരണ്‍ വ്യാസ് എന്ന 52 വയസ്സുകാരിയും ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കിടന്ന് ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചു. കിരൺ വ്യാസിന്റെ രണ്ട് മക്കളും സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. മുകുളിന്റെ സഹോദരൻ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കിരൺ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. അവർ എന്റെ അമ്മയെ കൊന്നു, ഇനി ഞാൻ അവരെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. മണിക്കൂറുകളോളം ഇവിടെ കാത്തുനിന്നു. സഹായത്തിനായി കരഞ്ഞെങ്കിലും ആരും വന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി– വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയ മുകുള്‍ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



അമ്മയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജില്ല സര്‍വയലന്‍സ് ഓഫിസർ നിര്‍ദേശിക്കണമെന്നായിരുന്നു അധിക‍ൃതരുടെ ആവശ്യം. രാധാ സോമി സത്സംഗിലെ 500 കിടക്കകളുള്ള ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയവരുടെ തിരക്കായിരുന്നു. ഭാര്യയോടൊപ്പമെത്തിയ 40 വയസ്സുകാരൻ സുരിന്ദർ സജ്‍വാൻ ശ്വാസമെടുക്കാൻ‌ സാധിക്കാതെ നടപ്പാതയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഐസിയു, വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒഴിവില്ലാത്തതിനാലാണ് സുരിന്ദര്‍ നടപ്പാതയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത്.



അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ കൂടുതൽ ഐസിയു കിടക്കകൾ എത്തിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ ഐസിയു കിടക്കകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജിടിബി ആശുപത്രിയിലേക്കും രാംലീല മൈതാനത്തിലേക്കും 500 വീതം ഐസിയു കിടക്കകള്‍ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാധാ സോമി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് 200 കിടക്കകൾ എത്തിച്ചു. മേയ് പത്തോടെ 1,200 ഐസിയു കിടക്കകൾ തയാറാകുമെന്നും കേജ്‍രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി.



