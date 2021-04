18 നു മേൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ; കോവിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ തകരാറെന്ന് പരാതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വാക്സീൻ റജിസ്ട്രേഷനു വേണ്ടിയുള്ള കോവിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് പരാതി. റജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി ആദ്യ മണിക്കൂറിലാണ് തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ഉയർന്നത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മുതലാണ് 18 – 45 പ്രായപരിധിയുള്ളവർക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു കൊടുത്തത്.

കോവിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി റജിസ്റ്റർ/സൈൻ ഇൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ‘സെർവർ തകരാറിലാണ്, പിന്നീട് ശ്രമിക്കൂ’ എന്ന സന്ദേശമാണ് വരുന്നതെന്നാണ് മിക്കവരും പരാതിപ്പെടുന്നത്. പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ട്വിറ്ററിലും നിരവധി പേർ രംഗത്തുവന്നു. എന്നാൽ കോവിൻ പോർട്ടൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്നും 4 മണിക്ക് റജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെട്ടത് പരിഹരിച്ചെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കോൺടാക്ട് ട്രേസിങ് വെബ്സൈറ്റായ ആരോഗ്യസേതു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

മേയ് ഒന്ന് മുതലാണ് 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് വാക്സീൻ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുക. കോവിൻ ആപ്, ആരോഗ്യ സേതു എന്നിവ വഴിയാണ് വാക്സീനു വേണ്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കു മാത്രമേ വാക്സീൻ നൽകുകയുള്ളൂവെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary : "CoWIN Crashed," Complain Many As Vaccine Registration For 18+ Begins