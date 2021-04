ട്രെയിനിലെ ആക്രമണം: പ്രതിയെ യുവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞു; തിരച്ചിൽ ഊർജിതം

കൊച്ചി ∙ ട്രെയിനില്‍ യുവതിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് ആർപിഎഫ്. പ്രതിയുടെ ഫോട്ടോ യുവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നൂറനാട് സ്വദേശിക്കായി തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി.

ഗുരുവായൂർ പുനലൂർ പാസഞ്ചറിൽ രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണു സംഭവം. മുളന്തുരുത്തി സ്വദേശിയായ യുവതി മാത്രമാണു കംപാർട്ടുമെന്റിൽ ആ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാഞ്ഞിരമറ്റം കഴിഞ്ഞയുടനെ അജ്ഞാതൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചു കുത്തുമെന്നു യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാലയും വളയും ഊരി വാങ്ങുകയായിരുന്നു.

വീണ്ടും ആക്രമിക്കാനായി കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ യുവതി ഡോർ തുറന്നു പുറത്തേക്കു ചാടുകയായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. വീഴ്ചയിൽ തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചെങ്ങന്നൂരിൽ ജോലിക്കു പോകാനായി മുളന്തുരുത്തിയിൽനിന്നാണു യുവതി ട്രെയിനിൽ കയറിയത്.

English Summary: Culprit identified in attack against woman in train