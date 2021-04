മിനിറ്റിൽ 1000 ലീറ്റർ ഓക്സിജൻ; 3 മാസം‌‌ കൊണ്ട് ഡിആർഡിഒ ഒരുക്കുക 500 പ്ലാന്റ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഘു പോർവിമാനമായ തേജസ്സിനായി പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസനകേന്ദ്രം (ഡിആർഡിഒ) വികസിപ്പിച്ച മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് (എംഒപി) സാങ്കേതിക വിദ്യ കോവിഡ് രോഗികൾ നേരിടുന്ന രൂക്ഷമായ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാകും ഇത് നടപ്പാക്കുക. മിനിറ്റിൽ 1000 ലീറ്റർ ഓക്സിജൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റ് വഴി ദിനംപ്രതി 195 സിലിണ്ടറുകൾ നിറയ്ക്കാനാകും.

5 എൽപിഎം ഫ്ലോ റേറ്റിൽ 190 രോഗികൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഓക്സിജൻ നൽകാനാകും. ബെംഗളൂരുവിലെ ടാറ്റ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡിന് 332 എണ്ണത്തിനും, കോയമ്പത്തൂരിലെ ട്രൈഡന്റ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് 48 എണ്ണത്തിനുമായി 380 മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾക്കുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറി കഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് കമ്പനികൾ രാജ്യത്തുടനീളം വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രതിമാസം 125 എണ്ണം എന്ന കണക്കിൽ ഇത്തരം പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

സിഎസ്ഐആറിന്റെ ഡെറാഡൂണിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം, വ്യവസായങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് 500 എൽപിഎം ശേഷിയുള്ള 120 പ്ലാന്റുകളും സ്ഥാപിക്കും. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കാതെ ചെലവുകുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആശുപത്രികളിൽതന്നെ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആശുപത്രികൾക്കാകും ഏറെ ഗുണമാവുക.



English Summary: DRDO to set up 500 medical oxygen plants under PM CARES Fund