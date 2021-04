എറണാകുളത്ത് വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ചികിത്സയ്ക്കും

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ജില്ലയിലെ വിവിധ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലായുള്ള ഓക്സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ ചികിത്സാ ആവശ്യത്തിനായി സജ്ജമാക്കാൻ കലക്ടർ എസ്.സുഹാസ് നിർദേശം നൽകി.

മെഡിക്കല്‍ ഓക്സിജനേക്കാള്‍ ശുദ്ധമാണ് വ്യവസായിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജന്‍ എന്നതിനാലാണ് ഈ നിർദേശം. വിവിധ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ഓക്സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ സംഭരിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കലക്ടർ നിർദേശം നല്‍കി. വ്യവസായിക ഓക്സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകളുടെ അനധികൃത കൈമാറ്റം തടഞ്ഞു.

അനധികൃത കൈമാറ്റത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പെട്രോളിയം ആന്‍ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കര്‍ണാടകയില്‍നിന്നു കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഓക്സിജന്‍ വിതരണത്തിന് തടസ്സം നേരിടില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ചികിത്സാരംഗത്ത് വ്യവസായിക സിലിണ്ടറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വാല്‍വുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ കലക്ടര്‍ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിർദേശം നല്‍കി.

English Summary : Ernakulam to use induatrial oxygen for medical treatment