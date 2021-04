ലാഭം കോടികള്‍, എന്നിട്ടും അത്യാഗ്രഹം; ദുരന്തം വിറ്റ് കാശാക്കുന്നോ വാക്സീൻ കമ്പനികൾ?

മൊഡേണ. അമേരിക്കൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ–ബയോടെക്നോളജി കമ്പനി. സ്ഥാപിതമായിട്ടു വെറും 10 വർഷം. ആഗോള ഔഷധ വിപണിയിലെ ചെറു മീനുകളിലൊന്ന്. 2019ൽ വരുമാനം വെറും 6 കോടി ഡോളർ (449 കോടി രൂപ). ഈ വർഷം, 2021ൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം 1800 കോടി ഡോളർ അഥവാ ഏകദേശം 1.35 ലക്ഷം കോടി രൂപ! മൊഡേണ രക്ഷപെട്ടതൊരു അദ്ഭുത വാക്സീൻ നിർമാണത്തിലൂടെ; അതെ, കോവിഡ് വാക്സീൻ തന്നെ! ഒരു വർഷത്തിനിടെ, മൊഡേണ ഒാഹരി മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വളർച്ച 190%.

താരതമ്യേന ചെറു കമ്പനിയായ മൊഡേണയുടെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ വൻകിട ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിലൊന്നായ ഫൈസറിന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? അമേരിക്കൻ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ ഫൈസർ ഈ വർഷം ലക്ഷ്യമിടുന്ന വരുമാനം 4600 കോടി ഡോളർ. കോവിഡ് വാക്സീനിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഈ ‌‌കണക്ക്. കോവിഡ് വാക്സീൻ വിൽപനയിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയതു 1500 കോടി ഡോളർ അഥവാ 1.22 ലക്ഷം കോടിയിലേറെ രൂപ.

ലോകത്തിനു ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ, കോവിഡ് വാക്സീൻ നിർമിക്കുന്ന ഏതാനും കമ്പനികൾ ലക്ഷക്കണക്കിനു കോടി രൂപയുടെ സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം ആഗോള വ്യാപകം. ദുരന്തകാലത്തെ കൊള്ളയടിയെന്നു വിമർശകർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. വാക്സീനുകൾ കോവിഡ് ഭീഷണിയിൽ നിന്നു ലോകത്തെ കര കയറ്റുകയാണെന്നു വാദിക്കാമെങ്കിലും ബിസിനസിന് അപ്പുറം, കുറച്ചു കൂടി മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം വേണ്ടേയെന്നതാണു ചോദ്യം.

ദുരന്തം വിറ്റു കാശാക്കൽ?

പ്രഫ. മുഹമ്മദ് യൂനുസ് അതു പറഞ്ഞത് അതീവ ദുഃഖത്തോടെയായിരുന്നു: ‘നോക്കൂ, കോവിഡെന്ന മഹാദുരന്തം മനുഷ്യകുലത്തെ ഒന്നായി വേട്ടയാടുമ്പോൾ അതിനീചമായ അത്യാഗ്രഹവും ലാഭക്കൊതിയും സ്വാർഥതയുമാണു പുറത്തുവരുന്നത്. കോവിഡ് ആഗോളതലത്തിൽ കോടിക്കണക്കിനു മനുഷ്യരെ തകർച്ചയിലേക്കു നയിക്കുമ്പോൾ അതേ സാഹചര്യം മുതലെടുത്തു ചിലർ വൻതോതിൽ സമ്പത്ത് ആർജിക്കുകയാണ്.

ഏതാനും വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്. വാക്സീൻ കമ്പനികളും ഒാഹരി ഉടമകളും അതിസമ്പന്നരാകുമ്പോൾ നിർധന രാജ്യങ്ങളിലെ കോടിക്കണക്കിനു മനുഷ്യർ വാക്സീൻ ലഭിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ മഹാദുരന്തത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് വാക്സീനുകളുടെ പേറ്റന്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ എല്ലായിടത്തും നിർമിക്കാം, ലോകജനതയ്ക്കു മുഴുവൻ ഗുണം ലഭിക്കും’.

പ്രഫ. മുഹമ്മദ് യൂനുസിന് വിശദമായ പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ല. നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ്, ബംഗ്ലദേശ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് സ്ഥാപകൻ, സാമൂഹിക സംരംഭകൻ, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ. സർവോപരി മൈക്രോഫിനാൻസ് എന്ന ആശയത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ ആഗോള പ്രശസ്തൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞത് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ്. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം. ഒപ്പം, വാക്സീൻ ലഭ്യതയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമെന്ന പുതിയ വേർതിരിവും.

വിലയേറിയ വാക്സീൻ

വാക്സീൻവിലയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യയില്‍ ഉയരുന്നതു വൻ പ്രതിഷേധം. മറുനാടുകളിലേക്കാൾ കൂടിയ വിലയിൽ വാക്സീൻ വാങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഇന്ത്യയെന്നാണു കണക്കുകൾ. യുഎസ് കമ്പനികൾ വാക്സീൻ വിൽപനയിലൂടെ വൻ തുക വാരിക്കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുഎസിലെയും യൂറോപ്പിലെയും രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരിൽനിന്നു താങ്ങാവുന്ന വിലയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. യുഎസിൽ 20 ‍ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 1500 രൂപ) വില. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ 10 ‍ഡോളർ (750 രൂപ). പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇളവുകളുമുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 6.75 മുതൽ 23.50 ഡോളർ വരെയാണു വില. അതായതു കുറഞ്ഞത് 505 രൂപ മുതൽ 1758 രൂപ വരെ.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച വാക്സീനുകൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരനു താങ്ങാനാകുന്നതിൽ കൂടുതൽ വില നൽകേണ്ടി വരും. സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമിക്കുന്ന കോവിഷീൽഡിനു സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഒരു ഡോസിന് 600 രൂപ. ഭാരത് ബയോടെക് നിർമിക്കുന്ന കൊവാക്സീന് 1200 രൂപ! കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നതു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ്. 45നു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കു സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യമായാണു വാക്സീൻ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, 18–45 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർക്കു സൗജന്യ വാക്സീൻ നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഭാരത് ബയോടെകും വിദേശ സഹകരണത്തോടെയാണു വാക്സീൻ നിർമിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത്ര ഉയർന്ന തുക ഈടാക്കുന്നതു ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണു വാദം. ഈ കമ്പനികൾക്കു വാക്സീൻ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 4565 കോടി രൂപയുടെ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടു താനും. ഏറെ വൈകാതെ, വിദേശ വാക്സീനുകളും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഉയർന്ന വില പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശ നിർമാതാക്കളും സമാനമോ കൂടുതലോ തുക ഈടാക്കാനാണു സാധ്യതയുമേറെ.

ആരുണ്ട് ഈ ‘കൊമ്പനെ’ തളയ്ക്കാൻ?

പ്രഫ.മുഹമ്മദ് യൂനുസ് മറ്റൊന്നു കൂടി പറഞ്ഞു: ‘കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിൽ ലോകത്തിനൊരു നേതൃത്വമില്ല. വാക്സീൻ നിർമാണത്തിലും വിതരണത്തിലും അതേ സ്ഥിതി തന്നെ.’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽനിന്നു പലതും വ്യക്തമാണ്. ഒാരോ രാജ്യവും ഒാരോ വഴിയിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ വർധിക്കുന്നത് അസമത്വം. അതിസമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ വാക്സീൻ നിർമിക്കുകയും സ്വന്തം പൗരന്മാർക്കു മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വാക്സീൻ നിർമിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ വൻ തുക മുടക്കി അവ വാങ്ങി ജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, ലോകത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇതു രണ്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്കു പണമില്ല, വാക്സീനും. അതിനിടെയാണു വാക്സീനുകളുടെ അമിത വില ചർച്ചയാകുന്നതും.

ഫ്രാൻസിലെ വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന്. ചിത്രം: Fred TANNEAU / AFP

അതുകൊണ്ടാണു പ്രഫ. യൂനുസ് കോവിഡ് വാക്സീനുകൾക്കു പേറ്റന്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പേറ്റന്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ കൂടുതൽ കമ്പനികൾക്കു വാക്സീൻ നിർമിക്കാനാകും. വളരെ വേഗം ലോകജനതയ്ക്ക് അവ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അതിന് ആർക്കുണ്ടു ധൈര്യം? യുഎസ് കമ്പനികളുടെ കോവിഡ് വാക്സീൻ പേറ്റന്റുകൾ താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ കമ്പനികൾക്ക് അവ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നുമുള്ള നിർദേശം യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിനു മുന്നിലുണ്ടെന്നാണു വാർത്തകൾ.

