ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രതിദിനം മരണം മൂന്നൂറിലേറെ, കോവിഡ് ബാധിതരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കൊണ്ട് ജനം ആശുപത്രിയിലേക്കു തള്ളിക്കയറുന്നു. ഡൽഹിയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും പാർക്കുകളും വാഹന പാർക്കിങ് ഏരിയകളും താത്ക്കാലിക ശ്മശാനങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പ്രാണവായു കിട്ടാതെ ദിനംപ്രതി നിരവധിപേർ വിടപറയുന്ന ഡൽഹിയിൽ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് അതിദയനീയ കാഴ്ചകൾ.

‘‘കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഇത്ര വേഗം ആഘാതമേൽപ്പിക്കുമെന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല’’ – മൂൽചന്ദ് ആശുപത്രി എമർജൻസി ആൻഡ് ട്രോമ ഡയറക്ടർ അലി റാസ. ‘‘ഞങ്ങളുടെ 20 ഡോക്ടർമാരിൽ 12 പേരും രോഗബാധിതരാണ്. പ്രാണവായു നിലനിർ‌ത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ജനം. എല്ലാവർക്കും ജീവൻ നിലനിർത്തണം.’’ –അടുത്ത വാഹനം സിലിണ്ടറുകളുമായി എത്തുന്നത് കാത്തിരിക്കവേ അലി റാസ പറഞ്ഞു.

1,000 കിടക്കകളുള്ള മൂലചന്ദ് ആശുപത്രിയിൽ, കിടക്ക ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നു മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വിബു തൽവാർ പറയുന്നു. ‘‘ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കി. ഞങ്ങൾ മുട്ടാത്ത വാതിലുകൾ ഇല്ല. അവസാന വഴിയെന്ന നിലയിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരെയുണ്ടായി. ഇത്ര ഭീകരമായ അവസ്ഥ വരുമെന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല.’’ – വിബു തൽവാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് 310 കിലോമീറ്റർ കാർ ഓടിച്ച് രോഗബാധിതനായ അമ്മാവനെയും കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ഗഗൻ ദീപ് ടെർഹാൻ. ‘‘ഡൽഹിയിലെ ആറ് ആശുപത്രികളിലാണ് ഞാൻ കയറിയിറങ്ങിയത്. എവിടെയും കിടക്ക ഒഴിവില്ല. കാറിൽ നാല് ഓക്സിജൻ സിലണ്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബലത്തിലാണ് ഡൽഹി വരെ കാറോടിച്ചത്. വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുമെന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം നൽകാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ്.’’ കൈകൂപ്പി കൊണ്ട് ആ യുവാവ് പറയുന്നു.

ഡൽഹിയിലെ പല ആശുപത്രികളിലും രോഗികൾ നിറഞ്ഞതോടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള പലരും വീടുകളിൽ തുടരുകയാണ്. അവസരം മുതലെടുത്തു മരുന്നുകൾക്കും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനും വൻ വിലയാണു കരിഞ്ചന്തയിൽ ഈടാക്കുന്നത്. 6,000 രൂപ വിലയുള്ള സിലിണ്ടറിന് അര ലക്ഷം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകണം. അത്രയും തുക നൽകിയാൽ തന്നെ സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

