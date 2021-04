ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയുടെ ‘സർക്കാർ’ ഇനി ലഫ്. ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാൽ. ഡൽഹിയിലെ ഭരണം ലഫ്. ഗവർണറുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് നാഷനൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഡൽഹി (ഭേദഗതി) ആക്ട് 2021 ചൊവ്വാഴ്ച നിലവിൽവന്നു. ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഡൽഹിയുടെ സർക്കാർ ആയി അനിൽ ബൈജാൽ മാറി.

ഡൽഹിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ അധികാരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തി ലഫ്. ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന നിയമത്തിന് മാർച്ച് 28ന് രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. മാർച്ച് 15നു ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബിൽ 22നാണ് പാസായത്. ബില്ലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പാർലമെന്ററി സ്ഥിരം സമിതിക്കു വിടണമെന്ന ആവശ്യം പോലും സർക്കാർ തള്ളി.

ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെയും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിനെയും ഒതുക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണു വിമർശനം. ഡൽഹിക്കു പുറത്തേക്ക് എഎപിക്കു വർധിച്ചു വരുന്ന ജനപ്രീതിയും ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ നേടാൻ കേജ്‍രിവാൾ സർക്കാർ കാട്ടുന്ന ചുവടുമാറ്റവുമെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന്റെ തിടുക്കത്തിനു കാരണമായെന്നു പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Not Kejriwal, Delhi's L-G is Now the ‘Govt’ of National Capital as Centre Notifies Amended GNCTD Act