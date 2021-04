‘ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്താൽ‌ വീട്ടിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാം’

ലണ്ടൻ ∙ ഒരു ഡോസ് ഫൈസർ / അസ്‌ട്രാസെനക വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചാൽ വീടിനകത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം 50 ശതമാനം വരെ തടഞ്ഞുനിർത്താമെന്ന് പഠനം. ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു മൂന്നാഴ്‌ച പൂർത്തിയാക്കിയ ആളുകൾ കുടുംബത്തിലെ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് വൈറസ് പകർത്താൻ 38 മുതൽ 49 ശതമാനം വരെ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് പിഎച്ച്ഇ (പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്) തയാറാക്കിയ പഠനം പറയുന്നത്.

വീട്ടിൽ ഒരംഗം കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നുവെന്നു ചുരുക്കം. ‘വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വാർത്തയാണിത്. നിങ്ങൾ ഒരു ഡോസ് സ്വീകരിച്ചാൽ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവർക്കു വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതിൽനിന്ന് 50 ശതമാനമെങ്കിലും മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. ഈ വാക്സീനുകൾക്ക് ജീവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. കോവിഡ് ആക്രമണം എങ്ങനെ ചെറുക്കാമെന്ന സമഗ്രവും, കൃത്യവുമായ സൂചന ഈ പഠനം നൽകുന്നുണ്ട്’– ബ്രിട്ടൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി മാറ്റ് ഹാൻകോക്ക് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽനിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായ മാർഗമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേത്തു. ബ്രിട്ടനിലെ 24,000 വീടുകളിലെ 57,000 സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചാണ് പഠനം പൂർത്തിയായത്. വാക്സീൻ വിതരണം വിജയകരമായതോടെ ബ്രിട്ടനിൽ 10,400 മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ‘ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത’ പട്ടികയിലാണ് വീടുകളെ കണക്കാക്കിവരുന്നത്.

English Summary: One dose of COVID vaccine cuts 50 per cent household spread: Study