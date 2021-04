ന്യൂഡൽഹി ∙ പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടില്‍നിന്ന് പണം വിനിയോഗിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഒരുലക്ഷം ഓക്സിജന്‍ കോണ്‍സന്‍ട്രേറ്ററുകൾ വാങ്ങും. ഫണ്ടിൽ നിന്നു പണം വിനിയോഗിച്ച് 500 ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. രോഗവ്യാപനം കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഓക്സിജന്‍ കോണ്‍സന്‍ട്രേറ്ററുകൾ അടിയന്തരമായി കൈമാറും.

പിഎം കെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക വകയിരുത്തി രാജ്യത്ത് 551 ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം. 10 ദിവസം മുൻപ് 162 ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടെ പിഎം കെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് ആകെ 1,213 ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

English Summary : One lakh portable oxygen concentrators, 500 oxygen plants to be setup with PM-CARES: Centre